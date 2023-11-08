Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Siaran Langsung AMI Awards 2023 Gelap dan Pecah, Netizen: Sumpah Zonk!

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Rabu, 08 November 2023 |23:37 WIB
Kualitas tayangan AMI Awards 2023 (Foto: Youtube AMI Awards)
JAKARTA - Gambar siaran langsung Anugerah Musik Indonesia (AMI) Awards 2023 gelap dan pecah. Kualitas tayangan ini pun menjadi sorotan netizen di media sosial.

Ya, tayangan virtual AMI Awards 2023 yang ada di channel Youtube Kemendikbud dinilai netizen sangat tidak bagus. Salah satu yang disorot adalah lampu studio yang gelap.

"Buset mati lampu nih wkwkwk," tulis akun @kuc*** diintip dari komentar yang ada di channel Youtube tersebut, dikutip MNC Portal, Rabu malam (8/11/2023).

Siaran Langsung AMI Awards 2023 Gelap dan Pecah, Netizen: Sumpah Zonk!

Selain lampu redup nyaris gelap gulita, kualitas layar yang menampilkan nama-nama nominasi, termasuk pemenang, pun tampak pecah. Kondisi ini sama sekali tidak dilakukan perbaikan oleh tim teknisi.

Hal tersebut pun membuat netizen mencemooh. "Fix! Pasti penonton dan aktris-aktris di sana pada bete ngeliat konsep AMI tahun ini," ungkap @er***. Ada juga netizen yang komentar begini, "Sumpah zonk banget," kata @suk****.

Komentar yang serupa juga dilontarkan akun @ines****, "Aaa mending karaoke Youtube ini mah." "Ini kenapa ya acaranya kurang," tambah @mangga***.

Selain masalah teknis tersebut, netizen juga ternyata menyinggung soal konsep acara yang tidak membiarkan pemenang menyampaikan 'speech' di atas panggung.

Halaman:
1 2
