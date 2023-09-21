Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Cerita Mezzaluna Karyanya Masuk Nominasi AMI Award 2023

Alan Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |01:30 WIB
Cerita Mezzaluna Karyanya Masuk Nominasi AMI Award 2023
Mezzaluna masuk nominasi AMI Awards 2023 (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Mezzaluna menorehkan prestasi di industri musik Indonesia. Lewat single berjudul Setting Up The Phone Call, Mezzaluna berhasil masuk dalam daftar nominasi AMI Award 2023 di kategori Artis Solo R&B Kontemporer Terbaik.

Diketahui, Setting Up The Phone Call sendiri merupakan single keempat milik Mezza bersama OFFMUTE, sub label milik Sony Music Indonesia di bulan Juni 2023 lalu.

Lagu Setting Up The Phone Call sendiri tercipta saat dia teman-teman kuliahnya disana sedang berjalan-jalan di malam hari. Dalam liriknya dia menggambarkan semua kejadian saat dia naik mobil sampai ke tempat tujuan.

Cerita Mezzaluna Karyanya Masuk Nominasi AMI Award 2023

Menurut Mezza lagu ini tercipta saat dirinya mengalami kebuntuan dalam proses mencipta lagu.

“Lagu ini beneran eksperimental banget, saat itu aku lagi sering dengerin The Beatles dan aku mikir keren banget ya mereka bisa pakai bahan apa aja untuk bikin lagu. So, that’s what I did”.

Cover single Setting Up The Phone Call juga merupakan hasil karyanya sendiri. Potret Mezzaluna diambil bersama seorang teman saat naik bus di London. Sementara beberapa tambahan gambar di cover adalah hasil coretan tangannya sendiri.

"Untuk cover single ini difoto sama @abiismail di London, pas banget saat itu kita naik bus isinya kita doang haha lucky. Covernya dibikin dari hasil coretanku sendiri + ‘Mezz is The Best’ yang ditulis Mao (adikku yg paling kecil). Semoga dari tulisan Mao bisa reflect beneran in real life," ujar Mezzaluna.

Halaman:
1 2
