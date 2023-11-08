Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Aziz Hedra Kaget Berhasil Raih AMI Awards 2023

Alan Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |00:01 WIB
Aziz Hedra Kaget Berhasil Raih AMI Awards 2023
Aziz Hedra raih AMI Awards 2023 (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Aziz Hedra mendapatkan prestasi membanggakan di belantika musik Indonesia. Aziz Hedra berhasil meraih piala AMI Awards 2023.

Lewat lagu Somebody’s Pleasure, Aziz Hedra meraih predikat Artis Solo Soul/R&B Terbaik. Aziz Hedra berhasil mengalahkan Andrea Tanzil (Uneasy), Kaleb J (To The Moon And Back), Paul Partohap (THANK YOU 4 LOVIN' ME), Rafi Sudirman (Faraway) dan Teza Sumendra (The Intro).

Aziz Hedra Keget Berhasil Raih AMI Awards 2023

Mendapatkan ajang prestisius di belantika musik Indonesia, Aziz merasa bangga sekaligus takjub. “Jujur, aku awalnya tidak menyangka akan menang. Dapat nominasi saja rasanya sudah melebihi ekspektasi,” ujar Aziz Hedra.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/09/205/2917028/tayangan-ami-awards-2023-viral-netizen-ungkap-buruknya-kualitas-produksi-idbdIVIILo.jpg
Tayangan AMI Awards 2023 Viral, Netizen Ungkap Buruknya Kualitas Produksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/09/205/2917020/daftar-lengkap-pemenang-ami-awards-2023-2niq5DmRtA.jpg
Daftar Lengkap Pemenang AMI Awards 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/08/205/2916983/alasan-penggemar-lesti-kejora-murka-nonton-ami-awards-2023-9zq80VEeMX.jpg
Alasan Penggemar Lesti Kejora Murka Nonton AMI Awards 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/08/205/2916981/pemandu-acara-ami-awards-2023-salah-sebut-nama-pemenang-netizen-murka-k8rCq7Rb0v.jpg
Pemandu Acara AMI Awards 2023 Salah Sebut Nama Pemenang, Netizen Murka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/08/205/2916980/ami-awards-2023-netizen-keluhkan-konsep-dan-tayangan-buruk-snEJlpLR87.jpg
AMI Awards 2023, Netizen Keluhkan Konsep dan Tayangan Buruk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/08/205/2916977/siaran-langsung-ami-awards-2023-gelap-dan-pecah-netizen-sumpah-zonk-HKUPaevihK.jpg
Siaran Langsung AMI Awards 2023 Gelap dan Pecah, Netizen: Sumpah Zonk!
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement