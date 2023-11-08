Aziz Hedra Kaget Berhasil Raih AMI Awards 2023

JAKARTA - Aziz Hedra mendapatkan prestasi membanggakan di belantika musik Indonesia. Aziz Hedra berhasil meraih piala AMI Awards 2023.

Lewat lagu Somebody’s Pleasure, Aziz Hedra meraih predikat Artis Solo Soul/R&B Terbaik. Aziz Hedra berhasil mengalahkan Andrea Tanzil (Uneasy), Kaleb J (To The Moon And Back), Paul Partohap (THANK YOU 4 LOVIN' ME), Rafi Sudirman (Faraway) dan Teza Sumendra (The Intro).

Mendapatkan ajang prestisius di belantika musik Indonesia, Aziz merasa bangga sekaligus takjub. “Jujur, aku awalnya tidak menyangka akan menang. Dapat nominasi saja rasanya sudah melebihi ekspektasi,” ujar Aziz Hedra.