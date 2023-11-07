Erika Carlina Terkejut Masuk Nominasi Indonesian Music Awards 2023

JAKARTA - Erika Carlina terkejut karena masuk nominasi di Indonesian Music Awards (IMA) 2023. Ia mendapat nominasi untuk kategori terbaru di IMA 2023, yakni Langitku Artist of The Year.

"Aku kaget ya, aku lagi syuting terus dikabarin dapat nominasi," kata Erika Carlina saat ditemui di MNC Studios, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Selasa (7/11/2023).

"Senang banget lah karena kan kalau dibandingkan sama musisi yang lain kan aku masih junior banget baru meletek lah," sambungnya.

Di sisi lain, Erika Carlina merasa tak menyangka ia bisa mendapatkan sebuah nominasi di ajang penghargaan bergengsi untuk para musisi Tanah Air.

"Jangan kan untuk nominasi aku menghadiri acara ini senang banget jadi Mudah-mudahan nanti acara lancar," ungkap Erika Carlina.

Dengan begitu, perempuan 30 tahun ini merasa bahwa IMA bersama Langit Musik sebagai mitra utama benar-benar mendukung para musisi baru.

"Dan juga aku menjadi salah satu bukti bahwa memang industri musik itu memberikan wadah tidak melihat orang ya. Aku kan tidak ada darah pemusik juga dan juga memang dikenal dari film dari segala macam tapi industri musik memberikan kesempatan kepada siapapun yang punya keinginan besar," jelas Erika Carlina.

Selain Erika Carlina, di nominasi Langitku Artist of The Year ada Ekhsan. Senada dengan Erika Carlina, Ekhsan juga merasa senang dan tak menyangka mendapatkan nominasi.

"Kaget semua bener-bener gak nyangka karena masih baru di industri musik Indonesia, tapi tiba-tiba diberi nominasi surprise banget," tambah Ekhsan.