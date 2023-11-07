Indonesian Music Awards 2023 Digelar, Hadirkan 14 Kategori

JAKARTA - Ajang penghargaan bergengsi untuk insan musisi yaitu Indonesian Music Awards (IMA) 2023 kembali hadir.

Bersama PT. Noun Digital Indonesia (Noun) melalui Langit Musik, sebagai mitra utama malam puncak IMA 2023 akan digelar pada 7 Desember 2023.

Dini Putri selaku Programming & Acquisition Director RCTI mengungkapkan bahwa ada satu hal yang berbeda dalam Indonesia Music Awards 2023.

Di IMA 2023 kali ini, akan banyak penyanyi yang dikenal lebih dulu berkat lagu-lagunya yang viral di media sosial.

"Tren orang mendengarkan musik itu sudah dengan cara yang berbeda. Jadi orang membuat karya musik pun sudah dengan cara yang berbeda, tidak harus orang muncul dulu di TV supaya dikenal orang, tetapi sekarang kebalik, kita bisa dengar penyanyi bukan mukanya, tetapi dengar lagunya dulu, " Kata Dini Putri saat konferensi pers, di MNC Studios, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Selasa (7/11/2023).

Sementara itu CEO Nuon Digital Indonesia, Aris Sudewo menyampaikan optimisme yang sama. Sejalan dengan tagline Langit Musik, yaitu "Musik Indonesia Juara".

"IMA 2023 adalah bukti nyata dari komitmen Nuon dan RCTI dalam mendukung serta memajukan industri musik Indonesia. Nuon terus mendukung musik Indonesia, membawa pengalaman mendalam kepada para penggemar, dan membantu memberikan ruang berkarya yang inklusif bagi para musisi Tanah Air,” jelas Aris Sudewo menambahkan.

