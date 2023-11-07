Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Alasan Ari Lasso Tak Berani Bawakan Lagu Sedang Ingin Bercinta

Alan Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 07 November 2023 |22:03 WIB
Alasan Ari Lasso Tak Berani Bawakan Lagu Sedang Ingin Bercinta
Alasan Ari Lasso tak berani menyanyikan lagu Sedang Ingin Bercinta (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Alasan Ari Lasso tak berani membawakan lagu Sedang Ingin Bercinta akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Hal ini terungkap dalam wawancara Ahmad Dhani bersama Gofar Hilman.

Dewa 19 sempat memiliki vokalis ciamik seperti Ari Lasso dan Once. Namun Ahmad Dhani ternyata lebih memilih dirinya sendiri yang menyanyikan lagu tersebut.

Alasan Ari Lasso Tak Berani Bawakan Lagu Sedang Ingin Bercinta

Ahmad Dhani menyebut, Ari Lasso tak berani menyanyikan lagu tersebut. "Bahkan Ari Lasso aja enggak berani kalau disuruh nyanyiin laguku," kata Dhani.

Ahmad Dhani menilai banyak penyanyi lain yang tak ingin membawakan lagu yang sudah dinyanyikan olehnya.

"Sebenarnya itu mitos, 'kalau sudah dinyanyiin sama Ahmad Dhani, orang lain sulit nyanyiin,'" jelas Dhani dikutip dari YouTube Gofar Hilman.

"Enggak tahu kenapa ada sebuah mitos ketika lagu itu sudah 'diperawanin' sama aku, yang lain udah males mau makai," sambungnya.

Halaman:
1 2
