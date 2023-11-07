Indonesian Music Awards 2023 Kembali Digelar, Ikuti Votingnya

JAKARTA - Indonesian Music Awards (IMA) kembali digelar dari Studio RCTI+, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pada 7 Desember mendatang. Penggemar berkesempatan mendukung idolanya lewat voting, sepanjang 7 November hingga 5 Desember 2023.

“Kesuksesan dua event sebelumnya menjadikan IMA masuk dalam program andalan RCTI kategori ajang penghargaan. Tahun ini, kami berkomitmen memberikan apresiasi lebih luas kepada musisi bertalenta Tanah Air,” ujar Dini Putri, Programming & Acquisition Director RCTI.

Dini menambahkan, “Ini adalah penghargaan untuk musisi yang tak hanya menghibur masyarakat, namun juga memperkaya keanekaragaman industri musik Tanah Air. Sehingga akan ada banyak pelaku industri kreatif yang menghasilkan karya untuk bersaing di dunia internasional.”

Proses voting akan dilakukan RCTI dengan menggaet Nuon Digital Indonesia. “IMA 2023 adalah bukti nyata komitmen kami dalam mendukung dan memajukan industri musik Tanah Air,” kata Aris Sudewo, CEO Nuon Digital Indonesia.

Dengan begitu, IMA 2023 dan mitra utamanya, Langit Musik, mengajak masyarakat Indonesia untuk mengapresiasi karya musik dalam negeri.