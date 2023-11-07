Advertisement
MUSIK

Indonesian Music Awards 2023 Kembali Digelar, Ikuti Votingnya

Nistya Widelia , Jurnalis-Selasa, 07 November 2023 |19:50 WIB
Indonesian Music Awards 2023 Kembali Digelar, Ikuti Votingnya
Indonesian Music Awards 2023. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Indonesian Music Awards (IMA) kembali digelar dari Studio RCTI+, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pada 7 Desember mendatang. Penggemar berkesempatan mendukung idolanya lewat voting, sepanjang 7 November hingga 5 Desember 2023.

“Kesuksesan dua event sebelumnya menjadikan IMA masuk dalam program andalan RCTI kategori ajang penghargaan. Tahun ini, kami berkomitmen memberikan apresiasi lebih luas kepada musisi bertalenta Tanah Air,” ujar Dini Putri, Programming & Acquisition Director RCTI.

Dini menambahkan, “Ini adalah penghargaan untuk musisi yang tak hanya menghibur masyarakat, namun juga memperkaya keanekaragaman industri musik Tanah Air. Sehingga akan ada banyak pelaku industri kreatif yang menghasilkan karya untuk bersaing di dunia internasional.”

Proses voting akan dilakukan RCTI dengan menggaet Nuon Digital Indonesia. “IMA 2023 adalah bukti nyata komitmen kami dalam mendukung dan memajukan industri musik Tanah Air,” kata Aris Sudewo, CEO Nuon Digital Indonesia.

Indonesian Music Awards 2023. (Foto: MNC Media)

Dengan begitu, IMA 2023 dan mitra utamanya, Langit Musik, mengajak masyarakat Indonesia untuk mengapresiasi karya musik dalam negeri.

