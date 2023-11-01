Advertisement
MUSIK

Lagu Ini Bikin Andra Ramadhan Kepincut dengan Suara Once Mekel Pertama Kali

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |11:40 WIB
Lagu Ini Bikin Andra Ramadhan Kepincut dengan Suara Once Mekel Pertama Kali
Lagu ini bikin Andra Ramadhan kepincut dengan suara Once Mekel pertama kali (Foto: Faisal Rahman/Okezone)
JAKARTA - Lagu ini bikin Andra Ramadhan kepincut dengan suara Once Mekel pertama kali. Berkat lagu tersebut, Once Mekel menjadi vokalis Dewa 19 menggantikan Ari Lasso pada tahun 2000.

Awalnya, Ahmad Dhani merekomendasikan Once Mekel kepada Andra Ramadhan. Gitaris Dewa 19 tidak langsung setuju sampai kemudian melihat Once manggung di kawasan Blok M. Once membawakan lagu-lagu lawas pada saat itu.

"Kalo ngga salah, kita emang nyari vokalis terus dibilang 'ada nih Once, namanya Once, dan dia ada gig di daerah Blok M' aku lupa nama tempatnya," ujar Andra Ramadhan melansir Youtube VIDEO LEGEND pada, Kamis 11 Desember 2020.

Lagu Ini Bikin Andra Ramadhan Kepincut dengan Suara Once Mekel Pertama Kali

Suara Once saat menyanyikan lagu-lagu lawas membuat Andra Ramadhan takjub. Puncaknya ketika Once Mekel membawakan lagu dari Deep Purple berjudul Burn.

Lagu Burn milik Deep Purple sukses bikin Andra Ramadhan kepincut dengan suara Once Mekel pertama kali. Suara Once yang kuat berhasil memikat hati Andra dan membuatnya yakin bahwa Once adalah vokalis yang tepat untuk Dewa 19.

"Dia nyanyi-nyanyi lagu lawas dan aku sempat takjup pas dia nyanyiin lagu Burn-nya Deep Purple. Itu gila suaranya dia, aku akui dalam hati 'wah ini baru vokalis!'" ujarnya.

