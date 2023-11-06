Lulu Tobing Kembali Gugat Cerai Bani Mulia, Sidang Perdana Sudah Digelar

JAKARTA - Lulu Tobing kembali melayangkan gugatan cerai terhadap sang suami Bani Mulia ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Ini menjadi kali kedua Lulu Tobing menggugat cerai Bani Mulia. Kabar tersebut dibenarkan oleh Humas PA Jakarta Pusat, Jahat Sudrajat.

"Pada 23 Oktober 2023 ada masuk perkara atas nama LL sama BM suaminya. ajukan gugatan cerai," kata Jajat Sudrajat di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Senin (6/11/2023).

Sidang perdana pun sudah digelar pada Kamis, 2 November 2023. Lulu Tobing dan Bani Mulia juga kompak menghadiri persidangan.

"Sidang kemarin, hari Kamis yang lalu tanggal 2 ya, itu sidang pertama. Dua duanya hadir dan juga didampingi kuasa hukum," terang Jajat Sudrajat.

Di sidang pertama tersebut, PA Jakarta Pusat telah mengupayakan agar Lulu Tobing dan Bani Mulia berdamai.

"Penasihatan, upaya damai dan berharap semaksimal mungkin usaha mendamaikan mereka, menyatukan kembali. Setelah itu kita mintakan untuk ikut mediasi," jelas Jajat Sudrajat.