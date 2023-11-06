Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Lulu Tobing Kembali Gugat Cerai Bani Mulia, Sidang Perdana Sudah Digelar

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 06 November 2023 |18:01 WIB
Lulu Tobing Kembali Gugat Cerai Bani Mulia, Sidang Perdana Sudah Digelar
Lulu Tobing gugat cerai Bani Mulia (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Lulu Tobing kembali melayangkan gugatan cerai terhadap sang suami Bani Mulia ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Ini menjadi kali kedua Lulu Tobing menggugat cerai Bani Mulia. Kabar tersebut dibenarkan oleh Humas PA Jakarta Pusat, Jahat Sudrajat.

"Pada 23 Oktober 2023 ada masuk perkara atas nama LL sama BM suaminya. ajukan gugatan cerai," kata Jajat Sudrajat di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Senin (6/11/2023).

Lulu Tobing Kembali Gugat Cerai Bani Mulia, Sidang Perdana Sudah Digelar

Sidang perdana pun sudah digelar pada Kamis, 2 November 2023. Lulu Tobing dan Bani Mulia juga kompak menghadiri persidangan.

"Sidang kemarin, hari Kamis yang lalu tanggal 2 ya, itu sidang pertama. Dua duanya hadir dan juga didampingi kuasa hukum," terang Jajat Sudrajat.

Di sidang pertama tersebut, PA Jakarta Pusat telah mengupayakan agar Lulu Tobing dan Bani Mulia berdamai.

"Penasihatan, upaya damai dan berharap semaksimal mungkin usaha mendamaikan mereka, menyatukan kembali. Setelah itu kita mintakan untuk ikut mediasi," jelas Jajat Sudrajat.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/33/3089127/carissa_perusset-vS4e_large.jpg
Carissa Perusset Akui Guna-Guna Lulu Tobing dan Anjasmara: Maafkan Aku Ya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/16/206/3086534/lulu_tobing-UPNb_large.jpg
Curhat Lulu Tobing Beratnya Syuting Film Guna-Guna Istri Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/26/33/2975707/lulu-tobing-pamer-rambut-pendek-netizen-ini-mah-abg-lewat-8NwvAJvVX7.jpg
Lulu Tobing Pamer Rambut Pendek, Netizen: Ini Mah ABG Lewat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/21/33/2942569/lulu-tobing-bisa-layangkan-gugatan-cerai-lagi-sesuai-domisili-3892ok3K7S.jpg
Lulu Tobing Bisa Layangkan Gugatan Cerai Lagi Sesuai Domisili
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/20/33/2942292/gugatan-cerai-dibatalkan-pa-jakpus-lulu-tobing-dan-bani-mulia-sudah-pisah-rumah-voLdA5jArR.jpg
Gugatan Cerai Dibatalkan, PA Jakpus: Lulu Tobing dan Bani Mulia Sudah Pisah Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/20/33/2942282/alasan-gugatan-cerai-lulu-tobing-atas-bani-mulia-dibatalkan-pengadilan-2d49vn6pA8.jpg
Alasan Gugatan Cerai Lulu Tobing Atas Bani Mulia Dibatalkan Pengadilan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement