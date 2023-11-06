Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Lucinta Luna Beri Dukungan untuk Palestina, Netizen Malah Sentil soal Hijab

Nistya Widelia , Jurnalis-Senin, 06 November 2023 |10:57 WIB
Lucinta Luna Beri Dukungan untuk Palestina, Netizen Malah Sentil soal Hijab
Lucinta Luna beri dukungan untuk Palestina tapi dihujat. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Lucinta Luna menyuarakan dukungannya untuk Palestina. Lewat Instagram pada 1 November silam, dia mengungkapkan harapannya, agar perdamaian bisa tercipta di Tanah Kan’an tersebut. 

“Cici Luna Lazuardi selalu mendukung Palestina. Tolong, hentikan perang. Semoga Allah SWT selalu melindungi saudara-saudari kita di sana. Allahu akbar,” ujarnya sambil membagikan foto dirinya mengenakan hijab dan latar bendera Palestina.

Tak hanya sekali, Lucinta Luna kembali menyuarakan dukungannya untuk Palestina dengan mengunggah foto semangka. Bersama foto itu, dia menuliskan, “Free Palestine, Allahu Akbar.” 

Alih-alih mendapat simpati, unggahan Lucinta Luna tersebut justru dipenuhi kritik netizen. Beberapa warganet meminta dia untuk tidak menggunakan jilbab mengingat latar belakangnya yang seorang transgender.

Lucinta Luna beri dukungan untuk Palestina, tapi malah dihujat. (Foto: Instagram/@lucintaluna_manjalita)

"Bukan apa ya Mas Fatah. Tolonglah jangan pakai hijab. Tolong, keindahan hijab jangan dirusak dengan dirimu yang sebenarnya seorang laki-laki,” ujar akun @z*b*ku_i*e di kolom komentar.

Akun @p*rdn* mengatakan, “Bang, pakai sorban Bang. Salah pakaian tuh.” Akun @ma*lan*ubr*him2*77 menambahkan, “Merdekakan dulu diri sendiri Om. Sebaiknya, gunakan pakaian laki-laki. Jangan menghina martabat wanita muslimah.”

Halaman:
1 2
