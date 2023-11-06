Base Jam Rilis Single Kisah Baru, Jadi Penanda Kebangkitan

JAKARTA - Grup band Base Jam kembali meramaikan kancah musik Indonesia, dengan merilis single terbaru berjudul Kisah Baru. Lagu ini merupakan penanda kebangkitan atau cerita baru yang ingin mereka goreskan pada usia band ke-30 tahun.

Seperti diketahui, formasi Base Jam diisi oleh, Jeane Phialsa (drum), Sigit Wardana (vokal), Ardi Aris Isnandar (gitar), Oni Fathoni (gitar), dan Ardhini Sita Citrasari (Bass). Ini membuat mereka harus kembali merancang formula baru agar bisa merangkul pasar lebih luas.

Pada single Kisah Baru, aransemen musik dan liriknya juga dibuat sesuai dengan kehidupan di masa kini. Hal ini membuat mereka ingin menggaet kaum Gen Z yang sebagian belum mengenal Gen Z.

“Kisah baru ini tentang hubungan toxic, tapi sebenarnya awalnya bukan soal itu. Awalnya itu lebih kayak mengajak teman kita, sahabat kita, yang sedang mengalami kejadian tidak menyenangkan untuk bangkit. Intinya lebih ke move on, kalau gak cocok yaudah tinggalin aja,” kata Sigit saat ditemui di Gedung iNews Tower, Jumat, 3 November 2023.

Single Kisah Baru sendiri diciptakan oleh sang gitaris, Oni. Namun, lirik yang ada di dalamnya bukan berasal dari kisah hidupnya. Dikatakan Sita, lagu ini tercipta karena penggabungan berbagai hal, hingga akhirnya tercipta single tersebut.

“Sebenarnya dia mengambil berdasarkan kisah di sekeliling, dari film yang dia tonton. Gak ada penjelasan spesifik, jadi Mas Oni menggabungkan beberapa hal dan ketemu tema itu. Tapi sebenarnya bukan ke arah hubungan toxic ya, tapi mengajak kita keluar dari situasi yang tidak menyenangkan,” ujarnya.

Sita menyampaikan bahwa single Kisah Baru ini juga sangat cocok dengan situasi yang ada pada Base Jam saat ini. Diharapkan dengan munculnya single tersebut, Base Jam bisa lebih baik lagi dari sebelumnya.

“Mungkin nyambung juga sama aku dan Base Jam rasakan juga ya. Maksudnya, memulai sesuatu yang baru gak harus spesifik, tapi secara general ya dimulai saja. Itu yang berhubungan dengan Base Jam, yang mau berusia 30 tahun. Yuk kita mulai kisah baru dengan usia yang baru,” ungkapnya.

Saat ini, Base Jam hanya memiliki satu vokalis, yaitu Sigit yang membuat aransemen musik dan nuansa lagunya berbeda. Ini menjadi tantangan bagi Base Jam, khususnya bagi sang vokalis yang harus menyesuaikan nada-nada baru.

“Pembedanya banyak sih (dari single sebelumnya). Ini menandai momen bahwa Base Jam ingin memulai kisah baru. Kita juga pakai co-produser sekarang yang lebih muda usia, dan director yang lebih muda. Harapannya sih mendapat warna baru dari teman-teman musisi zaman sekarang,” ucap Sigit.