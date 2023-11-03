Danar Widianto Rilis Single Perjalanan dengan Lirik Mendalam

JAKARTA - Danar Widianto resmi merilis single keempatnya yang berjudul Perjalanan, pada 28 September 2023. Lagu yang diciptakannya bersama Tyok Satrio itu bercerita tentang pahitnya kehidupan yang bisa saja dialami setiap orang.

Lewat lagu Perjalanan, juara 3 X-Factor Indonesia tersebut berharap, para pencinta musik dapat mengambil sisi positif dari pahitnya kehidupan yang mereka alami. Karena lagu itu pun diadaptasi dari kisah hidup Danar.

Ada lirik mendalam dengan pesan cukup haru yang diselipkan Danar Widianto dalam lagu tersebut. Simak lirik lengkap lagu Perjalanan sebagai berikut:

Perjalanan-Danar Widianto

Verse

Panjang jalan ini

Ku berharap tinggi

Jengkal demi jengkal

Ku coba nikmati

Pre-Chorus

Khayalan yang datang menghampiri