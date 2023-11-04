Advertisement
MUSIK

Novi Ayla Ungkap Alasan Tak Rilis Album Religi di Bulan Puasa

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 04 November 2023 |22:00 WIB
Novi Ayla Ungkap Alasan Tak Rilis Album Religi di Bulan Puasa
Novi Ayla ungkap alasan rilis album religi tak di bulan puasa (Foto: Ayu Utami/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Novi Ayla merilis album religi bertajuk Satu Cinta 411 pada hari ini, Sabtu (4/11/2023). Jika kebanyakan penyanyi lain merilis lagu religi bertepatan di bulan puasa atau Ramadhan, berbeda dengan Novi Ayla.

Rupanya, ada alasan tersendiri mengapa penyanyi jebolan ajang Kontes Dangdut Indonesia (KDI) itu merilis album berisi enam lagu itu hari ini.

"Yang pertama kenapa gak bulan puasa justru kita kepenginnya lagu-lagu religi itu jangan hanya didengar pas bulan puasa," kata Novi Ayla saat ditemui di Tamini Square, Jakarta Timur, Sabtu (4/11/2023).

Perempuan 38 tahun itu juga tak menampik jika banyak artis-artis yang tiba-tiba berhijab atau penyanyi lain mengeluarkan lagu religi jelang Bulan Suci Ramadhan.

"Aku sih pengennya berusaha dan tetap istiqomah di lagu-lagu religi di bulan apapun," ungkap Novi Ayla.

