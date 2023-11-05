BIMA S Episode Mad Scientist Hanya di MNCTV

JAKARTA - Hari Minggu kegiatan apa yang paling seru? Tentunya, berkumpul bersama teman dan keluarga sambil menyaksikan serial animasi Bima S pukul 11.00 WIB di MNCTV. Animasi Super hero bergenre action dan adventure ini berceritakan tentang petualangan Satria dan para sahabatnya dalam mengumpulkan kekuatan 7 Matrix.

Animasi Bima S merupakan adaptasi dari live action Bima Satria Garuda Series, serial yang dikemas dalam format animasi 3D dengan universe dan jalan cerita lebih menarik.

Bima S telah dirilis sejak 2020 dan telah menjadi hiburan favorit selama akhir pekan bersama keluarga dimana pada tanggal 15 Oktober 2022 lalu, Bima S juga telah menerima penghargaan Anugerah KPI Awards 2022 Kategori Televisi Program Animasi Terbaik. Buat kamu yang sudah penasaran dengan Serial Bima S ini, simak bocoran episode minggu ini.

Siapakah dan apa sebenarnya rahasia gelap dibalik terciptanya Maverick? Dalam perjalanan mengantar Jane ke Hydome Town, Satria dkk diserang puluhan Growler. Celakanya, jumlah Growler terus bertambah dan makin bertambah! Satria dkk kini terjebak di jalan buntu! Penasaran? Jangan lewatkan keseruan episode Bima S minggu ini. Saksikan setiap hari minggu jam 11.00 WIB hanya di MNCTV