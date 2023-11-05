Umi Pipik Kenang Masa Lalu Pergi ke Palestina, Teringat Pesan Mendiang Ustadz Jefri Al Buchori

JAKARTA - Di tengah serangan Israel pada Palestina yang sangat gencar saat ini, Umi Pipik mengenang masa lalu kala pergi ke Palestina. Hal ini dibagikan olehnya melalui Instagram pribadinya. Keadaan ini pun membuat dirinya ingat pesan mendiang sang suami, Ustadz Jefri Al Buchori.

Umi Pipik bercerita jika dirinya pernah mendapat kesempatan untuk menyambangi Palestina pada 2011 lalu. Kala itu, dirinya menjadi relawan Viva Palestina atas pembebasan Al-Quds.

"Ketika berangkat sudah pasti atas ridho suami dan anak2.. Walaupun si bontot @bilal.ataya gak mau lepas dari umminya," tulis Ummi Pipik dalam caption Instagram @_ummi_pipik_, Minggu (5/11/2023).

Pada saat itu, sebelum berangkat ke Palestina, Ummi Pipik ternyata sempat mendapat pesan haru dari Ustadz Jefri Al Buchori.

"Ketika itu saya tanya ke beliau 'kalau ini perjumpaan terakhir gimana bii?' Dan beliau jawab 'niatin kamu disana manfaat buat saudara2 di palestina jangan niatin jihad atau syahid, karena kalau peluru gak ada nama kamu, kamu gak akan mati disana!'," tulis Ummi Pipik mengenang pesan dari Ustadz Jefri Al Buchori.

"Iya betul sekali segala yg sudah di takdirkan oleh Allah akan sampai kpd kita, tapi yg belum ditakdirkan untuk kita gak akan sampai kpd kita," imbuhnya.

