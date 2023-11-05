Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Umi Pipik Imbau Jangan Ganti Bendera Palestina dengan Semangka, Ini Alasannya

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 05 November 2023 |09:17 WIB
Umi Pipik Imbau Jangan Ganti Bendera Palestina dengan Semangka, Ini Alasannya
Umi Pipik imbau tidak ganti bendera Palestina dengan semangka (Foto: IG Umi Pipik)
A
A
A

JAKARTA - Simbol buah semangka sebagai bentuk dari dukungan untuk Palestina kini ramai beredar di media sosial. Sederet publik figur turut mengunggah dukungannya dengan menggunakan simbol buah Semangka.

Akan tetapi, berbeda dengan Umi Pipik. Mantan istri almarhum Ustadz Jefri Al Buchori itu protes dan melarang dengan tegas penggunaan emoji semangka untuk menggantikan bendera Palestina.

Menurut Umi Pipik, dengan ramainya penggunaan emoji buah semangka artinya sama dengan mengikuti kemauan Zionis.

Umi Pipik Imbau Jangan Ganti Bendera Palestina dengan Semangka, Ini Alasannya

"Jangan ganti bendera Palestina dengan semangka, sama saja ngikutin maunya Zionis biadab!! Hal itu justru melambangkan ketidakberdayaan," tulis Umi Pipik di akun Instagram pribadinya, dikutip Minggu (5/11/2023).

Ibunda Abidzar Al Ghifari itu menerangkan bahwa pada 1967 warga Palestina tidak bisa mengibarkan benderanya dengan bebas, bahkan bisa dibunuh.

Sehingga para Zionis pun menggantikan bendera Palestina dengan simbol semangka.

"Kita tahu sendiri warga Palestina gak dibekali senjata makanya mau gak mau mereka ngikutin maunya zionis biadab ini dan mengganti dengan semangka," terang Umi Pipik.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
