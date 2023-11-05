Mulan Jameela Ajak Anak Ikut Aksi Bela Palestina

JAKARTA - Sejumlah artis ikut meramaikan aksi bela Palestina di Monas Jakarta Pusat pada Minggu (5/11/2023). Salah satunya ada artis Mulan Jameela, istri musisi Ahmad Dhani itu menyatakan dukungannya untuk Palestina.

Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Mulan Jameela mengajak anaknya Muhammad Ali dan Tiara turun ke jalan untuk mengibarkan bendera Palestina.

"Bismillahirrahmanirrahim. Satu mungkin seperti tak berarti. Tapi apabila satu persatu berkumpul dan bergerak dengan cinta, InsyaAllah sangat berarti," tulis Mulan Jameela di Instagram pribadinya, Minggu (5/11/2023).

BACA JUGA: Alasan Ari Lasso Tertawakan Ahmad Dhani saat Menikahi Mulan Jameela

Lebih lanjut perempuan yang duduk di kursi dewan itu mengatakan bahwa aksi ini menjadi salah satu caranya bahwa ia turut prihatin dan mencintai saudara-saudara di Palestina.

"Wahai saudaraku di Palestina, ini tanda cinta kami untuk kalian.. Hasbunallah wanikmal wakil. Nikmal maula wanikmannasir," kata Mulan Jameela melanjutkan.

BACA JUGA: