Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Mulan Jameela Bersyukur, Kembali Dipilih Rakyat Menjadi Anggota DPR RI

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 24 Maret 2024 |22:45 WIB
Mulan Jameela Bersyukur, Kembali Dipilih Rakyat Menjadi Anggota DPR RI
Mulan Jameela bersyukur kembali dipilih jadi anggota DPR RI (Foto: Instagram/mulanjameela1)
A
A
A

JAKARTA - Mulan Jameela kembali terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada pemilu 2024. Dia diketahui berhasil mendapatkan suara yang cukup banyak di Dapil Jawa Barat XI.

Kesempatan tersebut membuatnya sangat bersyukur lantaran bisa kembali duduk di kursi Senayan untuk periode 2024-2029 atas pilihan rakyat.

"Alhamdulillah, proses Pemilihan Legislatif 2024 sudah selesai dan sudah terpilih 19 anggota DPR RI perempuan dari @fraksipartaigerindra @gerindra Periode 2024-2029," tulis Mulan Jameela di Instagram @mulanjameela1, Minggu (24/3/2024).

Istri Ahmad Dhani itu juga mengucapkan terima kasih kepada warga daerah pemilihannya yang telah mendukungnya.

Mulan Jameela

Mulan Jameela bersyukur kembali dipilih jadi anggota DPR RI (Foto: Instagram/mulanjameela1)

"Terimakasih untuk masyarakat Kabupaten Garut, Kabupaten dengan Kota Tasikmalaya yang sudah memilih dan mendukung saya," ujar Mulan Jameela.

Lebih lanjut, ibu empat anak ini juga berdoa agar dirinya bisa amanah dan memprioritaskan serta memperjuangkan aspirasi rakyat.

"Do’akan kami selalu amanah dan dapat memperjuangan baik itu kebijakan yang pro rakyat, memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerah pilihan dan amanah dalam melaksanakan tupoksi DPR RI secara menyeluruh. Dan tentunya kami semua selalu dalam penjagaan Allah SWT Aamiin ya Allah ya Mujibassailin,” tutup Mulan Jameela.

(van)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/33/3148744/ahmad_dhani_dan_mulan_jameela-ulbQ_large.jpg
Mulan Jameela Takjub dengan Ide Dekorasi Ahmad Dhani: Ternyata Bagus!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/01/33/3118353/mulan_jameela-9WVc_large.jpg
Dukung Sukatani, Mulan Jameela Menantikan Lagu Bayar Bayar Bayar di Platform Musik Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/01/33/3069617/ahmad_dhani_dan_mulan_jameela-l2nr_large.jpg
Bahagianya Mulan Jameela Dilantik Jadi Anggota DPR RI Bareng Ahmad Dhani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/20/33/2985886/momen-canggung-maia-estianty-dengan-mulan-jameela-di-perayaan-ultah-anang-hermansyah-inHS1kwVwb.jpg
Momen Canggung Maia Estianty dengan Mulan Jameela di Perayaan Ultah Anang Hermansyah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/18/33/2922846/el-rumi-vs-jefri-nichol-mulan-jameela-tak-berhenti-berdoa-r2Ja9xm6em.jpg
El Rumi vs Jefri Nichol, Mulan Jameela Tak Berhenti Berdoa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/05/33/2914820/mulan-jameela-ajak-anak-ikut-aksi-bela-palestina-eXTdEnDMsU.jpg
Mulan Jameela Ajak Anak Ikut Aksi Bela Palestina
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement