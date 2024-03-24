Mulan Jameela Bersyukur, Kembali Dipilih Rakyat Menjadi Anggota DPR RI

JAKARTA - Mulan Jameela kembali terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada pemilu 2024. Dia diketahui berhasil mendapatkan suara yang cukup banyak di Dapil Jawa Barat XI.

Kesempatan tersebut membuatnya sangat bersyukur lantaran bisa kembali duduk di kursi Senayan untuk periode 2024-2029 atas pilihan rakyat.

BACA JUGA: Momen Canggung Maia Estianty dengan Mulan Jameela di Perayaan Ultah Anang Hermansyah

"Alhamdulillah, proses Pemilihan Legislatif 2024 sudah selesai dan sudah terpilih 19 anggota DPR RI perempuan dari @fraksipartaigerindra @gerindra Periode 2024-2029," tulis Mulan Jameela di Instagram @mulanjameela1, Minggu (24/3/2024).

Istri Ahmad Dhani itu juga mengucapkan terima kasih kepada warga daerah pemilihannya yang telah mendukungnya.

Mulan Jameela bersyukur kembali dipilih jadi anggota DPR RI (Foto: Instagram/mulanjameela1)

"Terimakasih untuk masyarakat Kabupaten Garut, Kabupaten dengan Kota Tasikmalaya yang sudah memilih dan mendukung saya," ujar Mulan Jameela.

Lebih lanjut, ibu empat anak ini juga berdoa agar dirinya bisa amanah dan memprioritaskan serta memperjuangkan aspirasi rakyat.

BACA JUGA: Panggilan Sayang Al Ghazali untuk Putri Mulan Jameela

"Do’akan kami selalu amanah dan dapat memperjuangan baik itu kebijakan yang pro rakyat, memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerah pilihan dan amanah dalam melaksanakan tupoksi DPR RI secara menyeluruh. Dan tentunya kami semua selalu dalam penjagaan Allah SWT Aamiin ya Allah ya Mujibassailin,” tutup Mulan Jameela.

(van)