HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ayu Soraya Sebut Ko Apex dan Dinar Candy Sudah Menikah Siri Sejak Agustus 2023

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Sabtu, 04 November 2023 |10:00 WIB
Ayu Soraya Sebut Ko Apex dan Dinar Candy Sudah Menikah Siri Sejak Agustus 2023
Dinar Candy menikah siri dengan Ko Apex sejak Agustus 2023 (Foto: Instagram/dinar_candy)
A
A
A

JAKARTA - Ayu Soraya mengkonfirmasi bahwa suami sahnya, Ko Apex telah menikah siri dengan Dinar Candy. Pernikahan keduanya bahkan berlangsung pada Agustus 2023.

"Suami aku sih ngomong sama keluarga katanya (menikah) awal bulan delapan (Agustus). Waktu itu aku lagi di Thailand. Dan sampai saat ini aku masih berstatus istri sah," ujar Ayu Soraya dalam jumpa pers.

Awalnya, Ayu Soraya mengaku curiga dengan aktivitas suaminya di aplikasi TikTok pada Juni 2023. Pasalnya kala itu, ia kerap memergoki suaminya menyawer sang DJ. Sampai akhirnya, ia pun menangkap basah perselingkuhan suaminya saat melihat unggahan Dinar Candy di Instagram.

"Curiga sudah lama, dari bulan enam (Juni), cuma enggak ada bukti. Awal mulanya tuh mereka publiknya di TikTok, (Ko Apex) suka sawer-sawer. Sampai akhirnya mereka tukar nomor HP. Aku tuh lihat malam-malam si DC (Dinar Candy) itu telepon suami aku, cuma saat itu tidak ada bukti," paparnya.

Ayu Soraya

"Yang bikin mereka ketahuan itu di bulan Agustus. Saat itu aku lagi di Thailand satu bulan, suamiku berangkat terus ke luar kota, dan tiba-tiba si DC ngepost suami aku duluan di Instagram," lanjutnya.

Tak tinggal diam, Ayu Soraya pun diketahui langsung melabrak perempuan 30 tahun itu dan memberi tahu Dinar sebuah kenyataan bahwa ia adalah istri sah dari pria bernama asli Afandi itu. Namun, ia justru mendapat balasan berupa ledekan dari DJ seksi tersebut.

"By Instagram sudah pernah (ditegur). Kita kan orang Sumatera ya, jadi sedikit kasar, dia cuma jawab 'Mbak, salah mbak, yang saya posting itu suami saya, bukan suami mbak'. Di situ aku kira 'ih kok ngeledekin ya', saat itu aku enggak tahu dia sudah nikah siri atau apa," papar Ayu Soraya.

"Sesudah itu aku lanjut lagi ke TikTok dan aku DM lagi pakai bahasa aku dan dia itu menjawab lagi 'Kasihan deh lo dikibulin, diduain, enggak dicinta lagi'. Terus dia bilang 'Ada bukti enggak kalau gue selingkuh sama suami lo? Gue enggak level sama suami lo,'" lanjut Ayu menirukan ucapan Dinar Candy.

Puncaknya, saat ia menemukan bukti video call antara suaminya dan Dinar. Disaat bersamaan, Ko Apex pun mengakui bahwa ia dan Dinar sudah menikah secara agama.

Halaman:
1 2
