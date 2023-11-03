Siapa Juara The Indonesian Next Big Star? Nantikan Malam Ini di RCTI

JAKARTA – Pemenang The Indonesian Next Big Star Season 2 akan ditentukan pada Jumat (3/11/2023) malam. Ada tiga finalis: Anabelle, Safeenah, dan Shakila yang akan bersaing untuk mendapatkan gelar juara.

Menariknya, para penggemar The Indonesian Next Big Star Season 2 akan menyuguhkan penampilan menarik dari Bobby dan DK iKON, Lyodra Ginting, dan Rachel Manroe.

“Enggak sabar kan melihat ketiga peserta dan penampil lainnya ? Siapa ya yang akan jadi juara? Temukan jawabannya di Grand Final The Indonesian Next Big Star,” kata Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo di Instagram.

Karena itu jangan lewatkan Grand Final The Indonesian Next Big Star Season 2 hanya di RCTI, pada 3 November 2023, pukul 21.30 WIB.*

