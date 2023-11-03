Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Siapa Juara The Indonesian Next Big Star? Nantikan Malam Ini di RCTI

Andrean Pulungan , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |11:51 WIB
Siapa Juara The Indonesian Next Big Star? Nantikan Malam Ini di RCTI
Grand Final Indonesian Next Big Star Season 2. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA – Pemenang The Indonesian Next Big Star Season 2 akan ditentukan pada Jumat (3/11/2023) malam. Ada tiga finalis: Anabelle, Safeenah, dan Shakila yang akan bersaing untuk mendapatkan gelar juara. 

Menariknya, para penggemar The Indonesian Next Big Star Season 2 akan menyuguhkan penampilan menarik dari Bobby dan DK iKON, Lyodra Ginting, dan Rachel Manroe. 

“Enggak sabar kan melihat ketiga peserta dan penampil lainnya ? Siapa ya yang akan jadi juara? Temukan jawabannya di Grand Final The Indonesian Next Big Star,” kata Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo di Instagram. 

Grand Final The Indonesian Next Big Star Season 2. (Foto: MNC Media)

Karena itu jangan lewatkan Grand Final The Indonesian Next Big Star Season 2 hanya di RCTI, pada 3 November 2023, pukul 21.30 WIB.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/21/598/2924143/annabelle-wiana-the-indonesian-next-big-star-terharu-tampil-di-billboard-gangnam-NuYVY2HrWi.jpeg
Annabelle Wiana The Indonesian Next Big Star Terharu Tampil di Billboard Gangnam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/20/205/2923965/shakila-syaputri-top-3-the-indonesian-next-big-star-tak-menyangka-muncul-di-billboard-gangnam-B8OC7dGlMm.jpg
Shakila Syaputri Top 3 The Indonesian Next Big Star Tak Menyangka Muncul di Billboard Gangnam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/20/205/2923918/safeenah-vidri-top-3-the-indonesian-next-big-star-mejeng-di-billboard-gangnam-korea-U0nKLKOwKH.jpg
Safeenah Vidri Top 3 The Indonesian Next Big Star Mejeng di Billboard Gangnam Korea
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/04/598/2914173/selamat-anabelle-juarai-the-indonesian-next-big-star-season-2-NChQAhOT7B.jpg
Selamat, Anabelle Juarai The Indonesian Next Big Star Season 2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/04/598/2914168/duet-maut-lyodra-dan-dk-ikon-di-grand-final-the-indonesian-next-big-star-sukses-bikin-meleleh-UtPUZCxt8F.jpg
Duet Maut Lyodra dan DK IKON di Grand Final The Indonesian Next Big Star, Sukses Bikin Meleleh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/03/598/2914165/shakila-sukses-menyihir-grand-final-the-indonesian-next-big-star-mkRONhPm69.jpg
Shakila Sukses Menyihir Grand Final The Indonesian Next Big Star
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement