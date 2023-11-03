Rayakan Ultah Anak Tanpa Stefan William, Ungkapan Hati Celine Evangelista Bikin Haru

JAKARTA - Celine Evangelista masih menyandang status janda pasca-bercerai dari Stefan William pada Oktober 2021. Sampai saat ini, ibu empat anak itu bahkan belum menemukan pengganti dan memilih untuk fokus pada karier serta buah hatinya.

Sebagai orang tua tunggal, Celine diketahui kerap membagikan momen kebersamaannya dengan empat anaknya. Salah satunya saat ia membagikan video perayaan ulang tahun sang anak.

Dalam videonya, Celine terlihat hadir sendiri tanpa Stefan William ketika merayakan hari ulang tahun anaknya. Mengingat, beberapa waktu lalu ia pum sempat menyindir Stefan dan menyebut jika pria itu jarang menemui dan berkomunikasi dengan buah hatinya.

Melalui unggahannya, Celine pun tak lupa menuliskan pesan untuk buah hatinya dan mengingat proses kelahiran beberapa waktu lalu.

"Waktu itu ga berasa yaa.. kayaknya masih bisa ngerasain waktu mau masuk ruang persalinan, suara pertama kalian mommy masih ingat Masih ingat begadang karena kalian haus & lapar..," ungkap Celine.

"Nyusuin KoaCio kayaknya baru kemarin. Lulus ASI nya .. sekarang mommy ada disamping kalian setiap tahun kalian bertambah usia.. melihat pertumbuhan kalian jadi anak laki2 yg lebih kuat BIG BOY," sambungnya.

Lewat unggahannya, Celine juga berharap agar ia bisa menjadi orang tua terbaik untuk anak-anaknya. Bahkan ia berharap agar anak-anaknya bisa menjadi orang sukses.

"Semoga mommy berhasil jadi orangtua yg terbaik buat kalian ya nak, bisa mengantarkan kalian membentuk kalian menjadi pribadi yg Baik,kuat,Sukses & Bahagia AMIN," harapnya.

Unggahan mantan istri Dirly Idol ini sontak membuat netizen terharu dan meninggalkan beragam komentar di akun Celine. Bahkan tak sedikit yang mengaku salut dengan perjuangan Celine membesarkan buah hatinya seorang diri.

"U wanita yg kuat @celine_evangelista wanita hebat , ibu yg sukses.u tidak patah jalan tuk rawat anak2 Walau keadaan u single parents. Salut aku ama u , sukses selalu ibu cantik and Happy birthday for your boys," kata alma***.