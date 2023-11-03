Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Celine Evangelista Pamer Naik Pesawat di Tengah Kasus Korupsi Tambang yang Menyeret Namanya

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |12:11 WIB
Celine Evangelista Pamer Naik Pesawat di Tengah Kasus Korupsi Tambang yang Menyeret Namanya
Celine Evangelista pamer naik pesawat di tengah kasus korupsi tambang yang menyeret namanya (Foto: Instagram/celine_evangelista)
A
A
A

JAKARTA - Nama Celine Evangelista terseret dalam pusaran kasus korupsi tambang di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Pasalnya, nama ibu empat anak itu tiba-tiba saja disebut oleh Amelia Sabara (AS) selaku terdakwa di persidangan di Pengadilan Negeri Kendari pada 25 Oktober kemarin.

Dalam keterangan Amelia Sabara, ia menyebut bahwa Celine Evangelista menerima uang sebesar Rp500 juta. Bahkan mantan istri Stefan William itu disebut memiliki kedekatan dengan Jaksa Agung yaitu ST Burhanuddin.

Selain itu, Celine Evangelista juga memanggil Jaksa Agung ST Burhanuddin dengan panggilan 'Papa'.

Tak ayal, Celine Evangelista berhasil menjadi bahan pembicaraan publik. Banyak yang menuding Celine sebagai ani-ani alias perempuan simpanan.

Sampai saat ini Celine Evangelista belum memberikan keterangan apapun. Alih-alih buka suara soal kasus tersebut, Celine justru santai pamer tengah berada di dalam pesawat.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/31/33/3127418/celine_evangelista-piu0_large.jpg
Celine Evangelista Rayakan Lebaran di Tanah Suci
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/33/3127035/celine_evangelista-p2Bx_large.jpeg
3 Poin Klarifikasi Celine Evangelista
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/33/3126998/celine_evangelista-3BId_large.jpg
Celine Evangelista Klarifikasi Isu Jadi Istri Kelima Jaksa Agung: Itu Semua Fitnah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/19/33/3123792/celine_evangelista-YdCi_large.jpeg
Diterpa Fitnah, Celine Evangelista: Ya Allah, Ujian Hijrahnya Jangan Terlalu Berat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/17/33/3123334/celine_evangelista-ROk2_large.jpg
Celine Evangelista Batasi Pekerjaan demi Fokus Perdalam Agama Islam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/17/33/3123121/celine_evangelista-zv7h_large.jpg
Celine Evangelista Tegaskan Keputusan Menjadi Mualaf Bukan karena Pernikahan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement