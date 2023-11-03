Celine Evangelista Pamer Naik Pesawat di Tengah Kasus Korupsi Tambang yang Menyeret Namanya

Celine Evangelista pamer naik pesawat di tengah kasus korupsi tambang yang menyeret namanya (Foto: Instagram/celine_evangelista)

JAKARTA - Nama Celine Evangelista terseret dalam pusaran kasus korupsi tambang di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Pasalnya, nama ibu empat anak itu tiba-tiba saja disebut oleh Amelia Sabara (AS) selaku terdakwa di persidangan di Pengadilan Negeri Kendari pada 25 Oktober kemarin.

Dalam keterangan Amelia Sabara, ia menyebut bahwa Celine Evangelista menerima uang sebesar Rp500 juta. Bahkan mantan istri Stefan William itu disebut memiliki kedekatan dengan Jaksa Agung yaitu ST Burhanuddin.

Selain itu, Celine Evangelista juga memanggil Jaksa Agung ST Burhanuddin dengan panggilan 'Papa'.

Tak ayal, Celine Evangelista berhasil menjadi bahan pembicaraan publik. Banyak yang menuding Celine sebagai ani-ani alias perempuan simpanan.

Sampai saat ini Celine Evangelista belum memberikan keterangan apapun. Alih-alih buka suara soal kasus tersebut, Celine justru santai pamer tengah berada di dalam pesawat.