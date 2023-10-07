Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sebut Jessica Wongso Bukan Pembunuh Mirna, Akun Wirang Birawa Hilang

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Sabtu, 07 Oktober 2023 |17:00 WIB
Sebut Jessica Wongso Bukan Pembunuh Mirna, Akun Wirang Birawa Hilang
Wirang Birawa sebut Jessica Wongso bukan pembunuh Mirna (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Wirang Birawa ikut berbicara terkait film dokumenter yang tayang di Netflix berjudul Ice Cold: Murder, Coffee and Jessica Wongso. Pria yang dikenal merupakan seorang peramal ini bahkan meyakini bahwa Jessica Wongso bukanlah pembunuh dari Wayan Mirna Salihin.

"Untuk kasus yang ini Firasat saya berkata 'DIA BUKAN PELAKUNYA'," tulis Wirang di Instagram Storiesnya baru-baru ini, sambil membagikan foto Jessica Wongso dan Otto Hasibuan di ruang sidang.

Usai menulis hal tersebut di Instagram Storiesnya, Wirang tiba-tiba mendapatkan pesan melalui aplikasi WhatsApp. Dalam tangkapan layar yang dibagikannya tersebut, seseorang yang dipanggilnya dengan sebutan Pak itu meminta Wirang untuk men-takedown postingannya.

"Wirang selamat malam apa kabarnya??? Bisa telpon Wir?," sapa orang yang dipanggil dengan sebutan Pak tersebut.

"Assalamualaikum wr.wb. Alhamdulillah kabar baik Pak hehehe. Siap salah pak ijin saya di jalan kita chat dulu pak," jawab Wirang.

Wirang Birawa

"Itu postingan Instagram di takedown Wir, nanti rame biar Wirang aman saya peduli dengan Wirang, kapan ketemu Wir?," tanya lawan bicara Wirang yang dijawabnya dengan emoji kaget.

Halaman:
1 2
