Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Instagram Celine Evangelista Digeruduk Netizen Usai Namanya Disebut dalam Sidang Korupsi Tambang

Selvianus , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |02:01 WIB
Instagram Celine Evangelista Digeruduk Netizen Usai Namanya Disebut dalam Sidang Korupsi Tambang
Celine Evangelista terseret kasus korupsi tambang (Foto: IG Celine)
A
A
A

JAKARTA - Nama Celine Evangelista disebut dalam dalam sidang kasus korupsi tambang di WIUP PT Antam, Blok Mandiono, Konawe Utara (Konut), Sulawesi Tenggara (Sultra), di Pengadilan Negeri Kendari. Sidang berlangsung pada Rabu 25 Oktober 2023 tersebut, nama Celine diungkap oleh terdakwa bernama Amelia Sabara (Amel).

Dalam keterangannya, Amelia memberikan keterangan kalau aliran uang ia terima kepada majelis hakim. Uang yang diterima sebesar Rp4 miliar seharusnya dibagi tiga dengan Celine Evangelista dan Jaksa Agung.

Alhasil akun instagram Celine Evangelista mulai digeruduk netizen, sesaat setelah kasus dugaan korupsi ini mencuat. Padahal postingan itu berisikan moment ulang tahun putranya, sedikit bercerita soal keluh kesahnya mengandung sang buah hati selama sembilan lamanya.

Instagram Celine Evangelista Digeruduk Netizen Usai Namanya Disebut dalam Sidang Korupsi Tambang

"Waktu itu ga berasa ya...kayaknya masih bisa ngerasain waktu mau masuk ruang persalinan, suara pertama kalian mommy masih inget,"ujar Celine Evangelista dalam instagram miliknya, dikutip Kamis 2 November 2023.

"Masih inget begadang karena kalian haus & lapar....nyusuin KoaCio kayaknya baru kemarin lulus ASI nya... sekarang mommy ada di samping kalian setiap tahun kalian bertambah usia...melihat pertumbuhan kalian jadi anak laki2 yg lebih kuat BIG BOY,"lanjutnya.

Sayangnya postingan ini justru mendapatkan komentar miring dari sejumlah netizen, bukan karena postingan. Melainkan nama Celine Evangelista disebut dalam sidang kasus korupsi tambang di WIUP PT Antam, Blok Mandiono, Konawe Utara (Konut), Sulawesi Tenggara (Sultra), di Pengadilan Negeri Kendari.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/31/33/3127418/celine_evangelista-piu0_large.jpg
Celine Evangelista Rayakan Lebaran di Tanah Suci
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/33/3127035/celine_evangelista-p2Bx_large.jpeg
3 Poin Klarifikasi Celine Evangelista
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/33/3126998/celine_evangelista-3BId_large.jpg
Celine Evangelista Klarifikasi Isu Jadi Istri Kelima Jaksa Agung: Itu Semua Fitnah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/19/33/3123792/celine_evangelista-YdCi_large.jpeg
Diterpa Fitnah, Celine Evangelista: Ya Allah, Ujian Hijrahnya Jangan Terlalu Berat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/17/33/3123334/celine_evangelista-ROk2_large.jpg
Celine Evangelista Batasi Pekerjaan demi Fokus Perdalam Agama Islam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/17/33/3123121/celine_evangelista-zv7h_large.jpg
Celine Evangelista Tegaskan Keputusan Menjadi Mualaf Bukan karena Pernikahan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement