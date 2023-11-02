Instagram Celine Evangelista Digeruduk Netizen Usai Namanya Disebut dalam Sidang Korupsi Tambang

JAKARTA - Nama Celine Evangelista disebut dalam dalam sidang kasus korupsi tambang di WIUP PT Antam, Blok Mandiono, Konawe Utara (Konut), Sulawesi Tenggara (Sultra), di Pengadilan Negeri Kendari. Sidang berlangsung pada Rabu 25 Oktober 2023 tersebut, nama Celine diungkap oleh terdakwa bernama Amelia Sabara (Amel).

Dalam keterangannya, Amelia memberikan keterangan kalau aliran uang ia terima kepada majelis hakim. Uang yang diterima sebesar Rp4 miliar seharusnya dibagi tiga dengan Celine Evangelista dan Jaksa Agung.

Alhasil akun instagram Celine Evangelista mulai digeruduk netizen, sesaat setelah kasus dugaan korupsi ini mencuat. Padahal postingan itu berisikan moment ulang tahun putranya, sedikit bercerita soal keluh kesahnya mengandung sang buah hati selama sembilan lamanya.

"Waktu itu ga berasa ya...kayaknya masih bisa ngerasain waktu mau masuk ruang persalinan, suara pertama kalian mommy masih inget,"ujar Celine Evangelista dalam instagram miliknya, dikutip Kamis 2 November 2023.

"Masih inget begadang karena kalian haus & lapar....nyusuin KoaCio kayaknya baru kemarin lulus ASI nya... sekarang mommy ada di samping kalian setiap tahun kalian bertambah usia...melihat pertumbuhan kalian jadi anak laki2 yg lebih kuat BIG BOY,"lanjutnya.

Sayangnya postingan ini justru mendapatkan komentar miring dari sejumlah netizen, bukan karena postingan. Melainkan nama Celine Evangelista disebut dalam sidang kasus korupsi tambang di WIUP PT Antam, Blok Mandiono, Konawe Utara (Konut), Sulawesi Tenggara (Sultra), di Pengadilan Negeri Kendari.