Febrina Fransisca Tak Menyangka Masuk dalam Top 10 Trending Star

JAKARTA - Ajang pencarian bakat Trending Star telah menemukan 10 kontestan terbaiknya. Salah satunya ialah Febrina Fransisca.

Menariknya, Febrina Fransisca mengaku tak menyangka saat dirinya dinyatakan berhasil masuk dalam top 10 ajang pencarian bakat Trending Star.

"Pertama excited pertama dan kedua nggak nyangka sejauh ini, terjauh dan ini yang paling jauh," ungkap Febrina Fransisca saat ditemui di lokasi karantina, di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Kamis (2/11/2023).

Meski dengan pencapaian ini, Febrina mengaku tak ingin berpuas diri. Sebab menjelang live show pada 15 November mendatang, ia dan peserta-peserta lainnya pun mulai melakukan sejumlah persiapan. Sebut saja vocal coach hingga pembentukan karakter.

Menurut Febrina, pembentukan karakter merupakan sesuatu yang positif bagi dirinya. Selain membangun karakter, tentunya dapat membentuk attitude yang lebih baik, jika kelak menjadi seorang penyanyi.