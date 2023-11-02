Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Cara Prilly Latuconsina Hadapi Haters yang Menghujatnya

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |07:43 WIB
Cara Prilly Latuconsina Hadapi Haters yang Menghujatnya
Cara Prilly Latuconsina hadapi hujatan haters (Foto: Okezone)
JAKARTA Prilly Latuconsina memiliki cara tersendiri untuk menghadapi hujatan dari haters di media sosial.

Pemain film Budi Pekerti ini memilih untuk berdiam dan tidak meladeni mereka.

"Kalau aku dibully sama netizen, teman teman wartawan bisa tahu juga pasti selalu diam gosip apapun selalu diam, tidak pernah klarifikasi," ujar Prilly Latuconsina di kawasan Senayan, Jakarta Pusat.

Bukan tanpa alasan, Prilly Latuconsina merasa apabila melakukan klarifikasi justru masalahnya akan berkelanjutan.

Cara Prilly Latuconsina Hadapi Haters yang Menghujatnya

"Karena menurutku aku gosip yang tidak benar itu tidak perlu ditambahin lagi dengan klarifikasi yang membuat kita semakin digosipin atau membuat netizen semakin bisa ngetwist kata kata kita, kalau aku dibully sih aku diam," ungkap Prilly Latuconsina.

Alih-alih membuat klarifikasi, perempuan 27 tahun itu lebih senang jika dirinya mengunggah hal-hal positif di akun media sosialnya.

"Terus bagaimana cara aku bangkit lagi, itu aku tutupi dengan aktivitas yang posting, misalnya aku memposting prestasi aku, atau ngepos kegiatan aku sehingga berita itu tidak ditutup dengan klarifikasi tapi ditutup dengan berita positif," terang mantan kekasih Maxime Bouttier.

