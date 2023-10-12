Rilis Album Sigma, Once Mekel Dibantu Anak Menggarap Lagu

JAKARTA - Penyanyi Once Mekel akhirnya merilis album setelah 7 tahun lamanya. Bertajuk Sigma, album solo ketiga Once memiliki cerita menarik di belakangnya.

Pria 52 tahun itu mengatakan bahwa ia turut dibantu oleh putranya, Manuel Mekel dalam menggarap lagu yang terdapat di album tersebut. Bahkan kerja sama antara Once dan putranya itu muncul dalam kolaborasi sejumlah instrumen musik hingga menjadi vokal latar.

"Ada anak saya ikut main drum, terus dia juga main synthesizer, dia juga backing vokal," ungkap Once Mekel dikutip dari akun YouTube Sambel Lalap.

Sedikitnya ada sekitar sembilan lagu yang muncul dalam album terbaru Once Mekel. Menariknya sembilan lagu tersebut merupakan karya asli dari mantan vokalis Dewa 19 ini. Ada lagu baru dan juga lama, yang tentunya di aransemen ulang dengan musik berbeda.

Bukan tanpa sebab Once memilih putranya sendiri untuk terlibat dalam penggarapan albumnya. Sebab, Manuel memang mewarisi bakatnya dalam bermusik. Bahkan, Manuel juga mampu memainkan cukup banyak alat musik.