HOT GOSSIP

Steffi Zamora Benarkan Kabar Putus dari Fero Walandouw

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 07 Oktober 2023 |07:30 WIB
Steffi Zamora Benarkan Kabar Putus dari Fero Walandouw
Steffi Zamora dan Ferowalandouw putus (Foto: Instagram/steffizamoraaa)
JAKARTA - Hubungan asmara Steffi Zamora dan Fero Walandouw telah berakhir. Hal tersebut bahkan bukan lagi merupakan isapan jempol belaka.

Saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Jumat, 6 Oktober 2023, Steffi pun membenarkan kabar putusnya hubungan asmaranya dengan Fero Walandouw.

"Memang sudah putus," ujar Steffi Zamora.

Sayangnya, artis 22 tahun itu enggan menjelaskan penyebab kandasnya hubungan asmara tersebut. Dia bahkan hanya memberikan senyum canggung.

Sebelumnya, Fero Walandouw sempat mengunggah kutipan soal selingkuh di Story Instagram-nya.

