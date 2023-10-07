Steffi Zamora Benarkan Kabar Putus dari Fero Walandouw

JAKARTA - Hubungan asmara Steffi Zamora dan Fero Walandouw telah berakhir. Hal tersebut bahkan bukan lagi merupakan isapan jempol belaka.

Saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Jumat, 6 Oktober 2023, Steffi pun membenarkan kabar putusnya hubungan asmaranya dengan Fero Walandouw.

"Memang sudah putus," ujar Steffi Zamora.

Sayangnya, artis 22 tahun itu enggan menjelaskan penyebab kandasnya hubungan asmara tersebut. Dia bahkan hanya memberikan senyum canggung.

Sebelumnya, Fero Walandouw sempat mengunggah kutipan soal selingkuh di Story Instagram-nya.