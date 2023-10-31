Larasati Nugroho Perankan Sosok Perempuan Kuat dalam Sinetron Cahaya Cinta Azzura

JAKARTA - Sinetron terbaru RCTI, Cahaya Cinta Azzura resmi mengudara pada Senin, 30 Oktober 2023. Dalam sinetron ini, Larasati Nugroho didapuk sebagai salah satu bintang utama bernama Cahaya, seorang perempuan yang menjunjung tinggi harga diri.

Cahaya digambarkan sebagai sosok perempuan yang tidak ingin menjadi lemah apalagi diinjak-injak oleh lelaki. Terutama lelaki yang selalu merasa memiliki kekuasaan atas perempuan dan sering dianggap tak berdaya.

Meski disuguhkan dengan penampilan yang selalu menumpahkan air mata, bukan berarti Cahaya menjadi sosok yang lemah. Pasalnya, air mata bukan lah arti dari sebuah kelemahan melainkan sebagai medium untuk menumpahkan segala emosinya.

"Karakter Cahaya ini perempuan kuat dan agak batu pendiriannya makanya dia gak mau di apa-apain orang, kalo menurut dia bener ya bener gapeduli dia orang susah atau orang apa semua orang yang dihadepin dia gak peduli," ujar Larasati di kawasan Kota Wisata, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat, Senin, 30 Oktober 2023.

Kehidupan Cahaya diperlihatkan begitu pelik sehingga di setiap helaan nafasnya, Cahaya selalu melakukan perjuangan dan pengorbanan demi sesuatu yang dianggapnya benar.

"Sekalinya benar, dia akan melakukan hal tersebut jadi hidupnya perjuangan dan pelarian," pungkasnya.

Larasati Nugroho pun melihat sinetron ini memiliki konflik yang begitu kompleks dimana karakternya begitu abu-abu, tak melulu antagonis dan protagonis yang berarti benar atau salah dalam dirinya. Bisa jadi terdapat kesalahan dan kebenaran sekaligus.

Cahaya Cinta Azzura memulai kisahnya dari Cahaya (Larasati Nugroho) seorang gadis cantik yang bekerja di keramba ikan milik Adipura, seorang juragan kaya di sebuah desa di Sukabumi. Suatu hari ayah Cahaya mengalami kecelakaan dan dirawat di rumah sakit. Kondisinya sangat kritis dan harus segera dioperasi.