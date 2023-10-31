Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Denny Sumargo Tanya Hakikat Menjadi Muslim kepada Gus Miftah, Siap Log In?

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |19:01 WIB
Denny Sumargo Tanya Hakikat Menjadi Muslim kepada Gus Miftah, Siap Log In?
Denny Sumargo tanya hakikat menjadi muslim kepada Gus Miftah (Foto: YT Denny Sumargo)
A
A
A

JAKARTA - YouTuber Denny Sumargo tengah menjadi perbincangan publik karena diisukan jadi mualaf setelah berkunjung ke Pondok Pesantren milik Gus Miftah di Yogyakarta belum lama ini.

Lewat kanal YouTube Curhat Bang, pria yang akrab disapa Densu ini mengabadikan pertemuannya dengan sang dai.

Dalam kesempatan itu, Densu dan Gus Miftah tampak berbincang hangat mengenai agama Islam.

Kepada Gus Miftah, Denny Sumargo Tanyakan Hakikat Menjadi Muslim

Suami Olivia Allan tersebut bahkan penasaran terkait hakikat menjadi seorang muslim yang baik dan sesuai tuntunan agama.

"Berarti kalau secara Islam, hakikatnya Islam itu ada di, keinginan kita untuk melihat orang lain jadi lebih baik, kasih sayang kita kepada orang, iman kita, sujud kita, inti paling kuatnya ada di mana ya?" tanya Denny Sumargo dikutip MNC Portal Indonesia, Selasa (31/10/2023).

Tanpa berpikir lama, Gus Miftah langsung menjawab pertanyaan Densu dengan tegas.

Dia mengatakan, seorang muslim dapat dinilai dari akhlak dan perbuatannya ketika bermuamalah dengan orang lain.

"Akhlak. Islam itu hadir dalam dua hal, rahmat dan kasih sayang, yang kedua akhlak," tutur dai 42 tahun itu.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/33/3168983/denny_sumargo-f6on_large.jpg
Reaksi Denny Sumargo Dicalonkan Netizen Jadi Menpora: Aku Enggak Pantas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/33/3159336/denny_sumargo-jR5z_large.jpg
Anak Sudah Dapat Endorse Sejak Lahir, Denny Sumargo: Gabriella Membawa Berkah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/33/3158734/denny_sumargo-alAi_large.jpg
Denny Sumargo Berharap, Erika Carlina dan DJ Panda Bisa Berdamai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/33/3158657/denny_sumargo-ZSHr_large.jpg
Denny Sumargo Bebaskan Anak Pilih Agama: Yang Penting Tanggung Jawab
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/33/3158549/denny_sumargo-IxlH_large.jpg
Respons Denny Sumargo Dituding Berpihak pada DJ Panda terkait Kasus Erika Carlina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/33/3145016/denny_sumargo-Sqv4_large.jpg
Kecam Tambang Nikel, Denny Sumargo: Raja Ampat Tanah Kehidupan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement