Denny Sumargo Tanya Hakikat Menjadi Muslim kepada Gus Miftah, Siap Log In?

JAKARTA - YouTuber Denny Sumargo tengah menjadi perbincangan publik karena diisukan jadi mualaf setelah berkunjung ke Pondok Pesantren milik Gus Miftah di Yogyakarta belum lama ini.

Lewat kanal YouTube Curhat Bang, pria yang akrab disapa Densu ini mengabadikan pertemuannya dengan sang dai.

Dalam kesempatan itu, Densu dan Gus Miftah tampak berbincang hangat mengenai agama Islam.

Suami Olivia Allan tersebut bahkan penasaran terkait hakikat menjadi seorang muslim yang baik dan sesuai tuntunan agama.

"Berarti kalau secara Islam, hakikatnya Islam itu ada di, keinginan kita untuk melihat orang lain jadi lebih baik, kasih sayang kita kepada orang, iman kita, sujud kita, inti paling kuatnya ada di mana ya?" tanya Denny Sumargo dikutip MNC Portal Indonesia, Selasa (31/10/2023).

Tanpa berpikir lama, Gus Miftah langsung menjawab pertanyaan Densu dengan tegas.

Dia mengatakan, seorang muslim dapat dinilai dari akhlak dan perbuatannya ketika bermuamalah dengan orang lain.

"Akhlak. Islam itu hadir dalam dua hal, rahmat dan kasih sayang, yang kedua akhlak," tutur dai 42 tahun itu.

