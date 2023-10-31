Regi Nazlah Ogah Damai, Sebut Sudah Laporkan Afifah Riyad ke Polres Jaktim

JAKARTA - Dilaporkan Afifah Riyad pada 21 Juli lalu terkait kasus dugaan penganiayaan, Regi Nazlah pun sudah menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Pada Senin, 30 Oktober kemarin, Regi Nazlah diperiksa selama kurang lebih 3 jam dan dicecar dengan 15 pertanyaan.

Dalam kesempatan itu, Regi Nazlah juga ikut melampirkan bukti serta saksi untuk membantah tudingan yang dilayangkan kepadanya. Bahkan baik Afifah maupun Ragi sama-sama enggan berdamai.

"Ada fakta hukum, kita yakin dan percaya fakta hukum harus dibuka, kalau memang RJ (restorative justice) kita juga nggak mau," kata Markus Nababan selaku kuasa hukum Regi Nazlah di Polda Metro Jaya, Senin, 30 Oktober 2023.

Markus mengatakan bahwa kliennya langsung mengambil langkah tegas usai kejadian tersebut. Bahkan Regi sendiri disebut sudah melaporkan Afifah ke Polres Jakarta Timur pada 20 Juli 2023 dan akan segera dipanggil dalam waktu dekat untuk dimintai keterangan.