G-Dragon Ajukan Pemeriksaan dan Tes Narkoba Secara Sukarela

SEOUL - G-Dragon merilis pernyataan terbaru terkait kasus penyalahgunaan narkotika yang dituduhkan kepadanya. Dia kembali menegaskan, tidak mengonsumsi narkoba jenis apapun.

"Seperti telah disampaikan sebelumnya, kami kembali menegaskan, tidak benar Kwon Ji Yong (nama asli G-Dragon) mengonsumsi narkoba," ujar Kim Soo Hyun selaku kuasa hukum sang idol, dikutip dari Soompi, Selasa (31/10/2023).

Tak ingin spekulasi bergerak lebih liar, G-Dragon mendaftarkan diri untuk menjalani pemeriksaan dan tes secara sukarela di Unit Investigasi Narkotika Kepolisian Incheon Metropolitan, pada 30 Oktober 2023.

Pelantun Crooked itu juga menegaskan, akan bersikap kooperatif untuk menjalani tes urine dan folikel rambut. "Saat ini, kami masih mengatur jadwal agar Kwon Ji Yong bisa segera datang menjalani pemeriksaan dan tes narkoba," kata sang kuasa hukum.

Tak hanya mendaftarkan G-Dragon menjalani pemeriksaan dan tes narkoba secara sukarela, Kim Soo Hyun juga memastikan, akan mengambil langkah hukum tegas bagi siapa saja yang menyebarkan berita hoax dan fitnah tentang kliennya.

Seperti diketahui, Kepolisian Incheon Metropolitan mengklaim G-Dragon terlibat dalam kasus narkoba, pada 25 Oktober 2023. Keterlibatan sang idol merupakan pengembangan kasus narkoba aktor Parasite, Lee Sun Gyun.

Polisi mengklaim, mengantongi nama dan bukti percakapan Lee Sun Gyun dan G-Dragon dengan bandar narkoba yang juga pemilik tempat hiburan malam di kawasan Gangnam. Pada 27 Oktober 2023, polisi merilis surat pencekalan kepada dua artis itu.