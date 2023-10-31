Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

G-Dragon Ajukan Pemeriksaan dan Tes Narkoba Secara Sukarela

Mochammad Fahreza Bachtiar , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |09:30 WIB
G-Dragon Ajukan Pemeriksaan dan Tes Narkoba Secara Sukarela
G-Dragon ajukan pemeriksaan dan tes narkoba secara sukarela. (Foto: i-D Magazine)
A
A
A

 

SEOUL - G-Dragon merilis pernyataan terbaru terkait kasus penyalahgunaan narkotika yang dituduhkan kepadanya. Dia kembali menegaskan, tidak mengonsumsi narkoba jenis apapun.

"Seperti telah disampaikan sebelumnya, kami kembali menegaskan, tidak benar Kwon Ji Yong (nama asli G-Dragon) mengonsumsi narkoba," ujar Kim Soo Hyun selaku kuasa hukum sang idol, dikutip dari Soompi, Selasa (31/10/2023). 

Tak ingin spekulasi bergerak lebih liar, G-Dragon mendaftarkan diri untuk menjalani pemeriksaan dan tes secara sukarela di Unit Investigasi Narkotika Kepolisian Incheon Metropolitan, pada 30 Oktober 2023. 

Pelantun Crooked itu juga menegaskan, akan bersikap kooperatif untuk menjalani tes urine dan folikel rambut. "Saat ini, kami masih mengatur jadwal agar Kwon Ji Yong bisa segera datang menjalani pemeriksaan dan tes narkoba," kata sang kuasa hukum. 

Tak hanya mendaftarkan G-Dragon menjalani pemeriksaan dan tes narkoba secara sukarela, Kim Soo Hyun juga memastikan, akan mengambil langkah hukum tegas bagi siapa saja yang menyebarkan berita hoax dan fitnah tentang kliennya.

G-Dragon ajukan pemeriksaan dan tes narkoba secara sukarela. (Foto: ELLE)

Seperti diketahui, Kepolisian Incheon Metropolitan mengklaim G-Dragon terlibat dalam kasus narkoba, pada 25 Oktober 2023. Keterlibatan sang idol merupakan pengembangan kasus narkoba aktor Parasite, Lee Sun Gyun.

Polisi mengklaim, mengantongi nama dan bukti percakapan Lee Sun Gyun dan G-Dragon dengan bandar narkoba yang juga pemilik tempat hiburan malam di kawasan Gangnam. Pada 27 Oktober 2023, polisi merilis surat pencekalan kepada dua artis itu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/33/3183266/g_dragon-W5vN_large.jpg
Tiket Konser Encore G-Dragon di Seoul Ludes Terjual Hanya dalam 8 Menit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/33/3174977/g_dragon-pn5H_large.jpg
Konser Formula 1 G-Dragon di Singapura Disesaki 65.000 Penonton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/33/3164974/g_dragon-eC87_large.jpg
G-Dragon Hadiahi Jam Tangan Limited Edition Seharga Rp18 Miliar kepada Pengawalnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/33/3162746/g_dragon-vV9E_large.jpg
KOMCA Sebut Gugatan Pelanggaran Hak Cipta Atas G-Dragon Salah Alamat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/205/3154441/g_dragon-4C9l_large.jpg
G-Dragon Batalkan Konser Ubermensch di Bangkok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/19/205/3123986/g_dragon-pIsQ_large.jpg
Siap-Siap War Tiket! G-Dragon Bakal Gelar Konser di Jakarta
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement