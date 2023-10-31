Sinopsis Film Childs Play, Kisah Boneka yang Kesurupan Jiwa Terkutuk

JAKARTA - Sinopsis film Child's Play akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Child's Play adalah film slasher Amerika tahun 1988 yang disutradarai oleh Tom Holland, dari naskah yang ia tulis bersama Don Mancini dan John Lafia, dan berdasarkan cerita karya Mancini. Ini adalah film pertama dalam seri Child's Play dan bagian pertama yang menampilkan karakter Chucky.

Film ini dibintangi oleh Catherine Hicks dan Chris Sarandon dengan Brad Dourif sebagai Chucky. Alur ceritanya mengikuti seorang ibu janda yang memberikan boneka kepada putranya, tanpa menyadari boneka itu dirasuki oleh jiwa seorang pembunuh berantai.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapatkan 73% dari 51 kritikus yang disurvei memberikan ulasan positif terhadap film ini.

Sinopsis film Child's Play

Detektif Mike Norris mengejar Charles Lee Ray, seorang pembunuh berantai buronan, melalui jalanan Chicago dan masuk ke toko mainan, setelah Ray ditinggalkan oleh kaki tangannya, Eddie Caputo.

Ditembak oleh Norris dan sekarat, Ray melakukan mantra voodoo untuk memindahkan jiwanya ke salah satu boneka bicara merek Good Guy. Toko itu terkena petir dan meledak, dan Norris menemukan tubuh Ray yang tak bernyawa di sebelah boneka.

Anak laki-laki berusia enam tahun, Andy, dari janda Karen Barclay, menginginkan boneka Good Guy untuk ulang tahunnya, tetapi dia tidak mampu membelinya. Dia membeli satu dengan diskon dari seorang pedagang kaki lima dan Andy sangat senang.

Boneka itu memanggil dirinya sendiri "Chucky". Malam itu, sahabat terbaik Karen, Maggie, yang sedang menjaga Andy, diserang oleh Chucky, menyebabkannya jatuh dari jendela hingga tewas. Norris mencurigai Andy sebagai tersangka tetapi dia mengklaim bahwa itu adalah Chucky dan bahwa Chucky memberitahunya nama aslinya adalah "Charles Lee Ray".

Keesokan harinya, Chucky membuat Andy membolos sekolah dan naik kereta ke pusat kota. Dia menyelinap ke rumah Caputo dan membunuhnya dengan menyebabkan ledakan gas sebagai balas dendam atas pengabaian Caputo padanya. Andy sekali lagi dianggap sebagai tersangka dan dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Di rumah, Karen menemukan bahwa boneka itu bergerak dan berbicara tanpa baterai.