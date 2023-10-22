Indra Bekti dan Aldila Jelita Anniversary ke-13, Begini Doa Indy Barends

JAKARTA - Indra Bekti dan Aldila Jelita merayakan hari pernikahannya yang memasuki usia ke-13 tahun. Meski sempat berpisah sebelum akhirnya rujuk kembali, mereka tetap menganggap bahwa usia pernikahan mereka telah menginjak 13 tahun, tak lagi menghitungnya dari sejak mereka sepakat rujuk.

Sebagai seorang sahabat, Indy Barends yang sering melempar candaan dengan Bekti pun sempat mempertanyakan mengapa Bekti masih menyebut bahwa usia pernikahannya sudah 13 tahun.

Indy Barends pun mengungkap bahwa sahabatnya itu seolah telah menghapus masa lalu soal perpisahan yang sempat terjadi antara Bekti dan Dila.

"Gue malah lupa kemarin ini anniversary nya dia, padahal gue bagian MC lupa malah dia tadi bilang gini, 'kok tadi lu nggak ngasih selamat?', 'ada apaan lagi?' kata gue gitu, 'kan aku anniversary' 'harusnya dari nol lagi dong? kok lu 13 tahun?' gitu, 'udahlah yang kemarin nggak usah dianggap' kata dia gitu,"ujar Indy Barends di kawasan Bintaro, Jombang, Tangerang Selatan, Sabtu (21/10/2023).

Melihat sang sahabat yang berbahagia dapat kembali berkumpul dengan keluarganya, Indy Barends pun ikut berbahagia. Dia pun hanya berharap Bekti selalu diselimuti kebahagiaan dalam hidupnya dan Indy Barends pun memahami jika alasan dari kebahagiaan Bekti adalah selalu dekat dengan istri dan anak-anaknya.

"Secara sahabat melihat dia senang ya, aku ikut senang sih. Soalnya kalau dia nggak happy ya kita sebagai yang tahu harus bikin dia happy, apalagi? karena kan yang bikin dia happy kan sebenarnya dekat dengan keluarga ya, dekat dengan anak-anaknya,"sambungnya.

Sejak awal, Indy Barends selalu mendukung apapun yang menjadi pilihan hidup sahabatnya itu. Dia berharap Bekti dapat bertanggung jawab dengan keputusannya untuk kembali membina rumah tangga bersama Dila. Dia juga selalu mendoakan agar Bekti dan Dila selalu saling mendukung termasuk urusan pekerjaan.

"Kalau itu pilihannya ya mudah-mudahan semuanya bisa mempertanggungjawabkan dengan baik, Bekti bisa bekerja dengan baik. Bisa di-support sama pasangannya, sama Dilla, jadi dua-duanya saling support, jadi bekerjanya juga enak,"pungkasnya.