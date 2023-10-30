Naura Maritza Masuk Top 10 Trending Star Berkat Lagu Vionita Sihombing

Naura Maritza salah satu peserta yang sukses tembus babak Top 10 Trending Star. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Naura Maritza merupakan salah satu peserta yang sukses menembus Top 10 Trending Star, ajang pencarian bakat menyanyi digital pertama di Indonesia yang diinisiasi oleh StarHits dan YouTube Indonesia.

BACA JUGA: Iris Graciella Pikat Juri Trending Star dengan Kecantikan dan Suara Indahnya

Dara 17 tahun yang akrab disapa Naura tersebut merupakan langganan juara lomba menyanyi skala Jabodetabek hingga nasional. Dia bahkan sudah beberapa kali diundang menyanyi untuk mengisi acara yang digelar kedutaan besar.

Ingin menjadi penyanyi profesional, Naura Maritza yang merupakan murid Purwacaraka Music Studio memutuskan mengikuti audisi online Trending Star. Setelah melewati rangkaian audisi, dia masuk Top 10 berkat lagu Dia Masa Lalumu Aku Masa Depanmu milik Vionita Sihombing.

Jika kamu ingin mengenal Naura Maritza lebih lagi, bisa menonton perjalanannya di Top 10 Trending Star di channel YouTube HITS Records.*

(SIS)