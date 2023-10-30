Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Naura Maritza Masuk Top 10 Trending Star Berkat Lagu Vionita Sihombing

Mochammad Fahreza Bachtiar , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |21:15 WIB
Naura Maritza Masuk Top 10 <i>Trending Star</i> Berkat Lagu Vionita Sihombing
Naura Maritza salah satu peserta yang sukses tembus babak Top 10 Trending Star. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Naura Maritza merupakan salah satu peserta yang sukses menembus Top 10 Trending Star, ajang pencarian bakat menyanyi digital pertama di Indonesia yang diinisiasi oleh StarHits dan YouTube Indonesia. 

Dara 17 tahun yang akrab disapa Naura tersebut merupakan langganan juara lomba menyanyi skala Jabodetabek hingga nasional. Dia bahkan sudah beberapa kali diundang menyanyi untuk mengisi acara yang digelar kedutaan besar. 

Ingin menjadi penyanyi profesional, Naura Maritza yang merupakan murid Purwacaraka Music Studio memutuskan mengikuti audisi online Trending Star. Setelah melewati rangkaian audisi, dia masuk Top 10 berkat lagu Dia Masa Lalumu Aku Masa Depanmu milik Vionita Sihombing.

Naura Maritza menjadi salah satu peserta yang masuk Top 10 Trending Star. (Foto: MNC Media)

Jika kamu ingin mengenal Naura Maritza lebih lagi, bisa menonton perjalanannya di Top 10 Trending Star di channel YouTube HITS Records.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/22/205/2973898/febrina-fransisca-ungkap-makna-single-perdananya-0xGiZ7tHNx.jpg
Febrina Fransisca Ungkap Makna Single Perdananya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/22/205/2973874/juara-trending-star-febrina-fransisca-siap-berkarya-sebanyak-mungkin-RS1p8gJKxx.jpg
Juara Trending Star, Febrina Fransisca Siap Berkarya Sebanyak Mungkin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/03/205/2948994/perjalanan-panjang-febrina-fransisca-jadi-juara-trending-star-VpoQO5M7C0.jpg
Perjalanan Panjang Febrina Fransisca Jadi Juara Trending Star
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/17/205/2940191/mahalini-sudah-notice-ricardo-sinaga-sejak-audisi-trending-star-kJdXhIf0gK.jpg
Mahalini sudah Notice Ricardo Sinaga sejak Audisi Trending Star
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/17/205/2940166/febrina-fransisca-tampil-powerful-di-babak-live-show-trending-star-22zguOjAap.jpg
Febrina Fransisca Tampil Powerful di Babak Live Show Trending Star
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/16/205/2940113/penampilan-enjoy-kiano-nathaniel-di-live-show-trending-star-lhms9Oinn7.jpg
Penampilan Enjoy Kiano Nathaniel di Live Show Trending Star
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement