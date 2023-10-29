Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Good Morning Everyone Harapkan Calon Presiden yang Peduli Musisi

Lintang Tribuana , Jurnalis-Minggu, 29 Oktober 2023 |08:00 WIB
Good Morning Everyone Harapkan Calon Presiden yang Peduli Musisi
Good Morning Everyone harapkan calon presiden yang peduli musisi. (Foto: Aldhi/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Pemilihan presiden akan digelar pada 2024. Kini, sudah ada tiga pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden yang mulai menebar visi misinya ketika kelak terpilih sebagai pemimpin Indonesia.

Menyambut tahun politik, Grup band Good Morning Everyone sebagai bagian dari rakyat mendambakan pemimpin yang bisa lebih melirik kehidupan musisi. Terlepas dari siapapun yang terpilih, mereka ingin kegiatan berkarya bisa didukung dalam hal banyak hal.

Terutama soal hak sebagai musisi. Sani sang vokalis selama ini menilai profesinya sulit untuk melakukan hal-hal yang bisa dilakukan orang lain karena terbentur masalah sistem.

"Kalau bicara soal pemerintah pasti sistem bisa memperbaiki sistem yang berhubungan dengan musik. Misalnya hak-hak. Mungkin bisa dipermudah dari pencipta lagu, musisi, untuk lebih makmur, bisa nyicil rumah.. ya kan susah nyicil kalau jadi musisi," ujar Sani sambil terkekeh kepada Okezone, belum lama ini.

Ke depannya personel Good Morning Everyone ingin musisi diakui sebagaimana profesi lainnya. Berharap agar pemimpin selanjutnya bisa membantu mengatasi keresahan para musisi yang ingin menjalani kehidupan lebih layak.

"Untuk sekarang misalnya ditanya, 'kerjanya apa? musisi, Waduh'. mungkin ke depan bisa lebih membuat seniman khususnya musisi lebih dihargai lebih diakui. Jadi pekerjaan yang diakui," imbuhnya.

Seperti diketahui, kini sudah ada tiga bakal calon presiden dan wakil presiden yang siap bertarung di Pilpres 2024. Di antaranya adalah pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, serta Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.

(ltb)

