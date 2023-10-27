Delia Septianti Comeback, Ecoutez Langsung Keluarkan Single Baru

JAKARTA - Delia Septianti secara resmi comeback dengan grup band Ecoutez, setelah 12 tahun berpisah. Dengan kembalinya pada Maret 2023 lalu, kini Band Pop asal Jakarta ini langsung merilis single terbaru berjudul Kembali.

Kembalinya berkiprah di industri musik bersama Ecoutez, Delia Septianti mengatakan, alasan utamanya berkarier bersama group band berdiri sejak 2002 lalu. Didasari, adanya rasa kerinduan untuk manggung, walaupun tak dapat dipungkiri selama berpisah, ia pun tidak meninggalkan kecintaan terhadap dunia tarik suara.

"Alasannya karena pasti karena nge-band, karena nyanyi dan selama 12 tahun aku tetap nyanyi cuma beda rasanya, feel-nya beda cuma dulu aku punya band sendiri juga. Cuma balik lagi, misalnya sudah nyaman, orang yang nontonnya enak gitu loh," ujar Delia Septianti dalam jumpa persnya di kawasan Kemang, Jakarta Selatan.

"Jadi aku pikir, saya juga udah mungkin ini jodoh kali ya dan ini memang jodohku ya why not. Aku pengen berkarier lagi bersama Ecoutez seperti 2006 lalu,"sambungnya.

Dia bercerita, kembalinya ke grup band Ecoutez, layaknya kembali ke rumah. Sebab, melalui Ecoutez, nama Delia Septianti semakin dikenal masyarakat.

Lewat karya-karya itu, Delia Septianti mengakui kalau Ecoutez menjadi salah satu grup band membesarkan namanya. Kini, disebut-sebut sebagai salah satu penyanyi ternama di Tanah Air.

"Pastinya senang banget, kayak balik lagi kerumah karena tak dipungkiri kalau aku diakui sebagai penyanyi tuh, semenjak masuk ke Ecoutez tahun 2005,"jelas Delia.

"Walaupun image aku sebagai penyanyi tetapi image aku berubah, semenjak masuk ke Ecoutez sejak 2005,"lanjutnya.

Sayangnya kariernya bersama Ecoutez pun tak bertahan lama, dan Delia Septianti pun memutuskan keluar pada 2011 lalu. Dikarenakan, adanya kesibukan lain diluar tidak dapat ditinggalkan.

"Tahun 2011 aku memutuskan untuk keluar, karena memang sibuk kegiatan-kegiatan yang lain dan terus selama 12 tahun ini, orang selalu manggil Delia Ecoutez, susah juga di diri aku," jelas Delia.

Bahkan setiap kali menyanyi di beberapa acara-acara tertentu, Delia pun sempat di request bawakan lagu-lagu Ecoutez. Ditambah lagi, desakan netizen di media sosial, membuatnya memutuskan untuk kembali ke Ecoutez.

"Setiap kali lagu banyak orang request bawain lagu Ecoutez, apalagi zaman sekarang banyak orang DM di Tik Tok segala. Aduh kangen banget, akhirnya komunikasi aku sama Ecoutez baik, apa salahnya balik lagi kesini karena memang jiwa aku masih disini," tutur Delia Septianti.

