Bahagianya Aaliyah Massaid Ikut Kegiatan Bakti Sosial Bersama Thariq Halilintar

JAKARTA - Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid terus menjadi sorotan publik lantaran diduga menjalin hubungan asmara. Netizen pun dibuat heboh saat Thariq pertama kalinya mengunggah foto hanya berdua dengan Aaliyah. Thariq juga menuliskan keterangan dengan kata-kata yang begitu manis.

Sebelumnya, Thariq dan Aaliyah terlihat duduk berdampingan dalam sebuah acara bakti sosial. Mereka terlihat semringah ketika berbincang dengan para penerima donasi yang dikumpulkan melalui pertandingan futsal Goal Kampung yang diinisiasi oleh kakak Thariq, Atta Halilintar.

Aaliyah pun mengaku dirinya begitu bahagia bisa melakukan kegiatan positif bersama Thariq dan orang-orang terdekatnya. Terlebih, bakti sosial ini dapat memberikan manfaat bagi banyak orang.

"Itu aku senang banget kalau kita bisa charity bareng, melakukan bakti sosial banget itu hal yang menurut aku MashaAllah luar biasa banget seru nya, banyak orang yang dibantu juga,"ujar Aaliyah di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Putri Adjie Massaid dan Reza Artamevia itu ikut berbahagia melihat senyuman dari para penerima donasi yang merasa terbantu dengan adanya acara bakti sosial ini.

"Jadi menurut aku gak ada ruginya sih kalau melakukan kegiatan yang kayak gitu yang seharusnya terjadi tuh orang lain ikut senang," sambungnya.

Aaliyah pun selalu meluangkan waktu untuk melakukan kegiatan yang positif dan menyenangkan hatinya ditengah jadwal kerja dan kuliah yang cukup padat.

