Aaliyah Massaid Bersyukur Penampilan Terbarunya Pakai Hijab Didukung Netizen

Nurul Amanah , Jurnalis-Sabtu, 28 Oktober 2023 |16:05 WIB
Aaliyah Massaid Bersyukur Penampilan Terbarunya Pakai Hijab Didukung Netizen
Aaliyah Massaid cantik berhijab, Thariq Halilintar bilang begini (Foto: IG Aaliyah)
A
A
A

JAKARTA - Aaliyah Massaid belakangan ini menjadi perbincangan hangat lantaran mendadak tampil mengenakan hijab saat menghadiri kajian sekaligus mendoakan persalinan Aurel Hermansyah.

Penampilannya yang mengenakan hijab itupun sampai dipuji oleh Thariq Halilintar, sosok dikabarkan sedang menjalin hubungan asmara dengannya.

Melihat netizen yang memenuhi kolom komentarnya dengan pujian, Aaliyah mengaku sangat bersyukur. Dia begitu bahagia saat hal positif yang dilakukannya mendapat dukungan dari banyak orang.

 BACA JUGA:

"Alhamdulillah dong ya senang dong. Lagi mau melakukan suatu kebaikan terus dilihat juga komentar nya positif di dukung pasti senang lah sama-sama orang sekitar,"ujar Aaliyah di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Jumat (27/10/2023).

Momen saat Aaliyah dibantu untuk memakai hijab oleh Kartika Putri saat pengajian tersebut pun sempat viral. Aaliyah pun menjelaskan jika saat itu dirinya memang meminta bantuan Kartika agar dapat lebih nyaman dengan model hijab yang dikenakan.

"Lebih tepatnya minta tolong dibenerin, kayaknya aku pakainya kurang pas, kurang nyaman akhirnya minta tolong dibenerin," sambungnya.

Pujian mengenai penampilannya dengan hijab itu juga didapat dari sang ibu, Reza Artamevia. Sang ibu melihat Aaliyah tampak lebih anggun saat mengenakan hijab. "Seneng dong, kayak, 'Masya Allah, cantik pakai hijab'," pungkasnya.

