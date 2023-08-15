Asal-Usul Nama Panggung Anya Geraldine yang Nama Aslinya Ternyata Islami Banget

JAKARTA - Asal-usul nama panggung Anya Geraldine akan dibahas dalam artikel ini. Tak banyak yang tahu, aktris 27 tahun ini terlahir dengan nama Nur Amalina Hayati. Nama tersebut tercatat di semua dokumen resmi kenegaraannya.

Anya tak menampik banyak orang yang penasaran alasannya memilih nama panggung ‘Anya Geraldine’. Dalam program Tonight Show pada Desember 2021, dia mengaku, nama tersebut adalah pemberian sang ayah.

Saat Anya lahir, ayahnya tidak hadir untuk menemani sang ibu. Alasan inilah yang membuat ibunya memilih nama Nur Amalina Hayati untuk bayinya. “Jadi, mama aku itu religius banget. Dia pilih nama Islami untuk anaknya,” ujarnya.

Di lain pihak, sang ayah ternyata juga sudah menyediakan nama Anya Geraldine untuk dirinya. “Dari kecil, nenek juga memanggil aku dengan nama Anya. Di sekolah pun, teman-teman manggil Anya. Tapi kalau absen, tetap dipanggil Nur,” imbuhnya.