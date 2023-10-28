Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Good Morning Everyone Siap Manggung di Festival Musik Vietnam, Begini Persiapannya

Lintang Tribuana , Jurnalis-Minggu, 29 Oktober 2023 |07:00 WIB
Good Morning Everyone Siap Manggung di Festival Musik Vietnam, Begini Persiapannya
Good Morning Everyone siap manggung di festival musik Vietnam. (Foto: MPI/Aldi)
JAKARTA - Grup band Good Morning Everyone akan tampil di festival musik Vietnam pada 23 Desember mendatang. Mereka menjadi satu-satunya band asal Indonesia yang diundang di perhelatan tersebut.

"Jadi ada tawaran dari festival musik terbesar di Vietnam, akhirnya kita ya ke sana. Ditawarin ya pasti senang banget ya," kata sang vokalis kepada Okezone, belum lama ini.

"Cuma ada band dari negara lain. Karena mungkin itu festival internasional di sana ya. Ada yang dari Thailand, dari Indonesianya kami, terus Malaysia juga," sambungnya.

Tentunya untuk tampil di sebuah acara musik, Good Morning Everyone akan selalu berusaha menampilkan sesuatu yang segar. Sani, Daniel, Yuli, Dani, dan Erwin memantau bagaimana selera pendengar di Vietnam untuk persiapan manggung mereka.

"Pasti itu konsep sih, di festival pengin sesuatu yang berbeda dari kita manggung kan. Nanti ada persiapan juga dan kita melihat juga di Vietnam seperti apa untuk ada yang bisa dielaborasi kultur Vietnam dengan Indonesia," ujar Sani.

Good Morning Everyone merupakan band asal Semarang yang terbentuk pada 2008. Mulanya, mereka masuk ke industri dengan mengusung genre pop punk dan sempat mengalami bongkar pasang personel.

Seiring berjalannya waktu, Good Morning Everyone berpindah haluan dengan memainkan genre yang lebih pop. Pada 2016, mereka pernah masuk nominasi AMI AWARDS dalam kategori produksi musik terbaik untuk lagu Move On.

(ltb)

