Rahmania Astrini Ceritakan Awal Mula Dipilih sebagai Guest Star di Konser Coldplay

JAKARTA - Rahmania Astrini mengungkapkan cerita awal ketika pertama kali promotor Third Eye Management, menunjuknya sebagai guest star di konser Coldplay. Rahmania Astrini menyatakan awalnya ia terkejut ketika dipilih untuk terlibat dalam konser internasional.

Namun, tanpa berlama-lama memikirkannya, ia memilih untuk berlatih keras menjelang konser Coldplay dalam rangkaian tur konser Music of the Spheres World Tour yang akan diadakan di beberapa negara.

"Sampai hari ini, aku masih enggak nyangka, bahkan tiap kali aku latihan buat acara nanti. Tapi buat aku ini serius enggak sih, latihan buat Coldplay nanti," ujar Rahmania Astrini saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat.

Penyanyi kelahiran Northampton, Amerika Serikat ini menjelaskan ketika diumumkan akan menjadi guest star, ia memilih untuk tidak banyak bertanya dan fokus pada latihan.

Diperkirakan dalam konser Coldplay nanti, Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) akan dipadati oleh sekitar 77.000 penonton yang hadir untuk menyaksikan penampilan Chris Martin dan rekan-rekannya di atas panggung.

"Enggak sih, aku cuma dikasih tahu tentang kabar itu," kata Rahmania Astrini dengan singkat.

