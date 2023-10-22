Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Capres Ganjar Pranowo Bikin Heboh Kilau Raya MNCTV 32

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 22 Oktober 2023 |15:34 WIB
Capres Ganjar Pranowo Bikin Heboh Kilau Raya MNCTV 32
Ganjar Pranowo di Malam Puncak Kilau Raya MNCTV32 (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Calon Presiden RI 2024 Ganjar Pranowo berhasil membuat kehebohan di Malam Puncak Kilau Raya MNCTV 32 di Studio RCTI+, pada Sabtu 21 Oktober 2023.

Ia secara tiba-tiba memberi kejutan hadir di tengah ratusan penonton yang tengah menyaksikan jalannya acara.

Anisa salah satu penonton yang berada di Studio saat itu, mengaku terkejut saat melihat sosok Ganjar Pranowo secara langsung.

Capres Ganjar Pranowo Bikin Heboh Kilau Raya MNCTV 32

"Aku lihat pak Ganjar kan di sosmed doang di TikTok cuma tadi dia buat kehebohan di acara ulang tahun MNC TV tiba-tiba dia datang surprise aja gitu," kata Anisa saat ditemui MNC Portal, di Studio RCTI+, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Sabtu (21/10/2023).

Melihat sosok Ganjar secara langsung, Anisa tak segan melempar pujian untuk laki-laki 54 tahun tersebut. Sebab sejak awal masuk studio Ganjar tak henti menyapa ramah para penonton bahkan ia juga mau bersalaman dan berfoto bersama penonton.

"Ih ternyata pak Ganjar itu sosok yang baik banget, ramah deh sama orang, aku sempet gini (love sign) sama pak Ganjar," ungkap Anisa.

