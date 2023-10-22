Hadiri Malam Puncak Kilau Raya MNCTV, Ganjar: Selamat Ulang Tahun!

JAKARTA - Calon Presiden (capres) Ganjar Pranowo menghadiri Malam Puncak Kilau Raya MNCTV 32, di Studio RCTI+, MNC Studios, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Sabtu 21 Oktober 2023).

Ini merupakan perayaan ulang tahun MNCTV yang ke-32, di mana artis dan penyanyi ternama Indonesia meramaikan acara tersebut.

Capres Ganjar Pranowo yang didukung Partai Perindo hadir dalam acara tersebut yang membuat suasana Studio RCTI+ semakin ramai. Kehadirannya menjadi bentuk apresiasi terhadap televisi swasta yang berdiri selama puluhan tahun.

Kehadiran Ganjar di Studio RCTI+ ditemani oleh Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo dan juga Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno.

Tak lupa, mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengucapkan selamat dan menuturkan doa untuk MNCTV.

"MNC selamat ulang tahun. Mudah-mudahan makin bisa memberikan banyak informasi, hiburan, dan membikin kita semua bahagia," kata Ganjar saat ditemui di MNC Studios, Sabtu (21/10/2023).

