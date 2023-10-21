Piyu Pernah Tak Tegur Personel Padi selama 6 Bulan, Ini Alasannya

JAKARTA - Ternyata, Piyu pernah tak tegur personel Padi selama 6 bulan. Hal itu menurut sang gitaris, dipicu banyaknya permasalahan band yang harus dipendamnya.

Emosi gitaris 50 tahun itu kemudian memuncak saat Padi Reborn bersiap untuk syuting video klip Terbakar Cemburu, pada 2011. Saat itu, Yoyo sang drummer datang terlambat dari waktu yang telah disepakati bersama.

“Kami rencana syuting jam 4 sore. Yoyo datang jam 8 malam, coba. Ya gue sih sebal ya waktu itu. Enggak tahu (personel) yang lain,” katanya Piyu dalam podcast YouTube Abdel Achrian, pada 6 Januari 2022.

Gitaris bernama asli Satriyo Yudi Wahono itu mengaku, sudah sangat memaklumi sikap tak disiplin yang ditunjukkan Yoyo. Apalagi saat itu, mantan suami Rossa tersebut tengah berkutat dengan obat-obatan terlarang.