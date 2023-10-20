Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Seram, Sule Jual Mobil Imbas Pocong dan Belatung

Alan Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 20 Oktober 2023 |20:27 WIB
Seram, Sule Jual Mobil Imbas Pocong dan Belatung
Sule jual mobil karena pocong dan belatung (Foto: IG Sule)
A
A
A

JAKARTA - Sule sering kali mempunyai pengalaman mistis. Karena hal ini, Sule harus menjual mobilnya karena ada belatung hingga pocong.

Hal ini diketahui, ketika Celine Evangelista dan Anrez Adelio datang ke rumah Sule. Kemudian mereka bertanya-tanya soal rumah dan mobil Sule.

Seram, Sule Jual Mobil Imbas Pocong dan Belatung

Sule kemudian menceritakan menjual mobil mewahnya berwarna merah. Ketika itu, Sule ditelpon oleh satpam rumah. Sang satpam melihat belatung berbentuk pocong di bawah mobil.

Mendengar hal itu, Sule tak pikir panjang langsung menjual mobil mewahnya.

"Saya jual (mobilnya), takut ada apa-apa gitu," kata Sule.

Pengalaman mistis Sule bukan hanya itu. Para pegawai rumahnya sering kali melihat makhluk halus. Namun Sule tak sepenuhnya percaya.

Halaman:
1 2

