Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Rujuk, Rendy Kjaernett Makin Bucin kepada Lady Nayoan

Selvianus , Jurnalis-Jum'at, 20 Oktober 2023 |14:45 WIB
Rujuk, Rendy Kjaernett Makin Bucin kepada Lady Nayoan
Lady Nayoan dan Rendy Kajernett makin mesra (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Rendy Kjaernett dengan mengungkapkan rasa cinta dan sikap bucinnya kepada sang istri, Lady Nayoan. Diketahui, mereka telah memutuskan untuk rujuk setelah hampir saja mengalami perceraian akibat perselingkuhan.

Saat ini, Rendy Kjaernett mengungkapkan tekadnya untuk memulai lembaran baru bersama Lady Nayoan. Keduanya berharap bisa melewati segala ujian hidup di masa depan.

"Iya lebih baik, lebih kuat (bucin) dan makin sayang-sayangan,"ujar Rendy Kjaernett saat ditemui di kawasan Cipinang, Jakarta Timur.

Rujuk, Rendy Kjaernett Makin Bucin kepada Lady Nayoan

Selain menjadi bucin, ayah dari tiga anak ini menyatakan bahwa ia justru lebih perhatian daripada Lady Nayoan. Ia senantiasa menunjukkan kasih sayang dan perhatian terhadap istrinya.

"(Bucin) banget lah, makin-makin pasti lah. Aku yang lebih bawel ke dia," ucap Randy.

Meskipun ia menunjukkan rasa bucin dan perhatiannya, Rendy Kjaernett menekankan sebagai seorang suami, ia tidak akan menghalangi Lady Nayoan untuk mengejar karier di dunia hiburan. Menurutnya, karier di dunia hiburan adalah passion bagi istrinya sejak tahun 2019 saat ia memulai debutnya dalam film '11:11: Apa yang Kau Lihat?' yang juga dibintangi oleh Rendy Kjaernett.

"Sebenarnya nggak pernah ada ngelarang juga, ngasih-ngasih aja, maksudnya itu memang kesenangannya Lady. Passionnya juga, jadi apapun yang buat dia happy, selama itu baik, jalanin aja,"jelas Rendy.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/03/612/3029425/lady_nayoan_dan_rendy_kjaernett-A8J6_large.jpg
Pesan Manis dan Menyentuh Lady Nayoan di Ultah Rendy Kjaernett yang Hampir Ia Ceraikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/33/3028366/muncul-video-rendy-kjaernett-menangis-saat-casting-film-kcnU549n3k.jpg
Muncul Video Rendy Kjaernett Menangis saat Casting Film
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/02/33/3016419/dapat-dukungan-dari-rendy-kjaernett-lady-nayoan-akan-kembali-berakting-8PwENv3kzb.jpg
Dapat Dukungan dari Rendy Kjaernett, Lady Nayoan Akan Kembali Berakting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/33/3015694/alasan-rendy-kjaernett-tolak-tawaran-pekerjaan-dan-lebih-memilih-kuliah-teologi-f6yZ0SwNeB.jpg
Alasan Rendy Kjaernett Tolak Tawaran Pekerjaan dan Lebih Memilih Kuliah Teologi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/30/33/3014950/rendy-kjaernett-keheranan-dengan-sikap-istri-yang-tak-curigaan-usai-kasus-perselingkuhannya-terbongkar-N0nvxCirYb.jpg
Rendy Kjaernett Keheranan dengan Sikap Istri yang Tak Curigaan Usai Kasus Perselingkuhannya Terbongkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/33/3014208/lady-nayoan-masih-punya-masalah-rumah-tangga-dengan-rendy-kjaernett-usai-kasus-perselingkuhan-gvDROEYSzV.jpg
Lady Nayoan Masih Punya Masalah Rumah Tangga dengan Rendy Kjaernett Usai Kasus Perselingkuhan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement