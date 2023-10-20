Rujuk, Rendy Kjaernett Makin Bucin kepada Lady Nayoan

JAKARTA - Rendy Kjaernett dengan mengungkapkan rasa cinta dan sikap bucinnya kepada sang istri, Lady Nayoan. Diketahui, mereka telah memutuskan untuk rujuk setelah hampir saja mengalami perceraian akibat perselingkuhan.

Saat ini, Rendy Kjaernett mengungkapkan tekadnya untuk memulai lembaran baru bersama Lady Nayoan. Keduanya berharap bisa melewati segala ujian hidup di masa depan.

"Iya lebih baik, lebih kuat (bucin) dan makin sayang-sayangan,"ujar Rendy Kjaernett saat ditemui di kawasan Cipinang, Jakarta Timur.

Selain menjadi bucin, ayah dari tiga anak ini menyatakan bahwa ia justru lebih perhatian daripada Lady Nayoan. Ia senantiasa menunjukkan kasih sayang dan perhatian terhadap istrinya.

"(Bucin) banget lah, makin-makin pasti lah. Aku yang lebih bawel ke dia," ucap Randy.

Meskipun ia menunjukkan rasa bucin dan perhatiannya, Rendy Kjaernett menekankan sebagai seorang suami, ia tidak akan menghalangi Lady Nayoan untuk mengejar karier di dunia hiburan. Menurutnya, karier di dunia hiburan adalah passion bagi istrinya sejak tahun 2019 saat ia memulai debutnya dalam film '11:11: Apa yang Kau Lihat?' yang juga dibintangi oleh Rendy Kjaernett.

"Sebenarnya nggak pernah ada ngelarang juga, ngasih-ngasih aja, maksudnya itu memang kesenangannya Lady. Passionnya juga, jadi apapun yang buat dia happy, selama itu baik, jalanin aja,"jelas Rendy.

