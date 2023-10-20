Angela Lee Mengaku Sudah Putus dari Pria yang Ternyata Kurir Narkoba Fredy Pratama

JAKARTA - Artis Angela Lee baru saja dipanggil oleh pihak kepolisian. Kehadirannya di Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri pada 2 Oktober 2023 lalu, diketahui berhubungan dengan hubungan asmaranya dengan M Najih alias MNA yang merupakan kurir dari gembong narkoba jaringan internasional Fredy Pratama.

Kekasih Angela Lee sendiri disebut sudah bekerja sebagai kurir narkoba selama dua tahun, mulai dari 2011 hingga 2013. Bahkan baru-baru ini, MNA berhasil di tangkap oleh pihak kepolisian, tepatnya pada Rabu, 18 Oktober kemarin.

Usai Angela dipanggil sebagai saksi dan MNA ditangkap, melalui akun Instagramnya perempuan 36 tahun ini tampak membuat sebuah video. Dalam unggahannya, Angela Lee menegaskan bahwa hubungannya dengan MNA sudah berakhir.

"Gue pas abis putus, mang syedih," kata Angela Lee.

Artis kelahiran Semarang ini tampaknya sama sekali tidak merasa sedih usai hubungannya dengan MNA kandas. Ia justru terlihat joget bahagia lantaran hubungannya telah berakhir.