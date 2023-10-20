Bantah Kawin Kontrak, Suami Hana Hanifah: Saya Memilih Mualaf Demi Dia

JAKARTA - Hana Hanifah melayangkan gugatan cerainya pada sang suami Randy. Hal tersebut terjadi lantaran Hana merasa bahwa sikap suaminya berubah, hingga mengaku memergoki chat mesra Randy dengan mantan kekasihnya.

Baru sebulan menikah dan meminta cerai, berbagai spekulasi pun muncul. Bahkan tak sedikit yang menyebut jika Hana dan Randy melakukan pernikahan kontrak.

Terkait banyaknya spekulasi yang muncul, Randy pun akhirnya angkat bicara. Ia bahkan membeberkan sebuah fakta menarik dibalik pernikahannya dengan sang selebgram cantik.

"Nggaklah, kami menikah sah. Nggak ada akting, settingan gitu. Kami memang berkeinginan menikah sah," ujar Randy saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

"Kita masih baru, nikah juga bukan settingan, ini beneran, kan aku juga sampai milih mualaf demi dia, biar kita satu atap, satu imam," sambungnya.

Randy mengatakan bahwa orang tuanya yang berada di Pontianak bahkan sampai rela terbang ke Jakarta untuk membantu permasalahan rumah tangganya dengan Hana.