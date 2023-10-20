Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Bantah Kawin Kontrak, Suami Hana Hanifah: Saya Memilih Mualaf Demi Dia

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Jum'at, 20 Oktober 2023 |07:41 WIB
Bantah Kawin Kontrak, Suami Hana Hanifah: Saya Memilih Mualaf Demi Dia
Suami Hana Hanifah bantak kawin kontrak (Foto: Instagram/hanaaaast)
A
A
A

JAKARTA - Hana Hanifah melayangkan gugatan cerainya pada sang suami Randy. Hal tersebut terjadi lantaran Hana merasa bahwa sikap suaminya berubah, hingga mengaku memergoki chat mesra Randy dengan mantan kekasihnya.

Baru sebulan menikah dan meminta cerai, berbagai spekulasi pun muncul. Bahkan tak sedikit yang menyebut jika Hana dan Randy melakukan pernikahan kontrak.

Terkait banyaknya spekulasi yang muncul, Randy pun akhirnya angkat bicara. Ia bahkan membeberkan sebuah fakta menarik dibalik pernikahannya dengan sang selebgram cantik.

"Nggaklah, kami menikah sah. Nggak ada akting, settingan gitu. Kami memang berkeinginan menikah sah," ujar Randy saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Hana Hanifah dan Randy

"Kita masih baru, nikah juga bukan settingan, ini beneran, kan aku juga sampai milih mualaf demi dia, biar kita satu atap, satu imam," sambungnya.

Randy mengatakan bahwa orang tuanya yang berada di Pontianak bahkan sampai rela terbang ke Jakarta untuk membantu permasalahan rumah tangganya dengan Hana.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/28/33/2928998/ibunda-hana-hanifah-ogah-komunikasi-dengan-randy-sang-mantu-ada-apa-oAQHGJT7uU.jpg
Ibunda Hana Hanifah Ogah Komunikasi dengan Randy sang Mantu, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/22/33/2925298/randy-kerap-mangkir-di-pengadilan-agama-bogor-hana-hanifah-kecewa-v12iqkLfTu.jpg
Randy Kerap Mangkir di Pengadilan Agama Bogor, Hana Hanifah Kecewa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/22/33/2925035/randy-tak-hadir-di-sidang-cerai-3-kali-masih-cinta-hana-hanifah-pW6CZkTWCF.jpg
Randy Tak Hadir di Sidang Cerai 3 Kali, Masih Cinta Hana Hanifah?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/28/33/2910105/tak-tuntut-nafkah-ke-randy-hana-hanifah-mas-kawin-aja-diambil-gHnXM1yNBG.jpg
Tak Tuntut Nafkah ke Randy, Hana Hanifah: Mas Kawin Aja Diambil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/26/33/2908603/menyesal-menikah-dengan-randy-hana-hanifah-lebih-baik-menjanda-lGPHCq7GUU.jpg
Menyesal Menikah dengan Randy, Hana Hanifah: Lebih Baik Menjanda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/26/33/2908453/hana-hanifah-sebut-randy-selingkuh-di-hotel-SBaGn3zsTH.jpg
Hana Hanifah Sebut Randy Selingkuh di Hotel
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement