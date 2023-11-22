Randy Kerap Mangkir di Pengadilan Agama Bogor, Hana Hanifah Kecewa

Hana Hanifah ungkap kekecewaan akibat Randy kerap mangkir di persidangan. (Foto: Instagram)

JAKARTA - Hana Hanifah mengaku kecewa dengan sikap suaminya, Randy yang kerap mangkir di Pengadilan Agama (PA) Bogor, Jawa Barat hingga mediasi dinyatakan gagal.

Kekecewaan tersebut disampaikan Hana Hanifah melalui kuasa hukumnya, Acong Latief.

"Hana Hanifah intinya mengikuti proses hukum di Pengadilan Agama, walaupun kecewa ke Randy," kata Acong Latief kepada MNC Portal Indonesia melalui pesan singkat, Rabu (22/11/2023).

Acong kemudian menjelaskan ihwal kekecewaan sang klien. Menurut Hana, Randy dinilai kurang gentle lantaran hanya bersedia melakukan klarifikasi di depan media Televisi, bukan di persidangan.

"Karena giliran klarifikasi ke TV datang, tapi giliran klarifikasi di pengadilan enggak datang," jelasnya.

Acong mengatakan jika mediasi Hana dan Randy sudah dinyatakan gagal. Artinya, proses sidang perceraian mereka akan dilanjutkan ke agenda selanjutnya yakni pembuktian.